碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動 歡迎遊客認識園區野生動植物

▲山風一號吊橋。（圖／玉管處提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】玉山國家公園管理處八通關越嶺道東段-瓦拉米步道是民眾親近玉山國家公園的好去處，而南安部落田園景觀更是近年來到訪遊客讚賞的美麗風景，吸引不少遊客到此佇足。為推廣玉管處在瓦拉米步道的自然生態、認識玉山東部園區南安遊客中心，於今(115)年寒假期間辦理『玉山東部園區-碳足瓦拉米步道字跡尋寶』活動，歡迎來訪遊客一起來認識園區之野生動植物、感受八通關越道路人文歷史 、欣賞南安田園風光及發現南安遊客中心的靜謐。

▲山風二號吊橋。（圖／玉管處提供）

玉管處表示藉由碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動方式，讓進入瓦拉米步道的朋友們增加健行樂趣，想要知道大自然的寶貴知識，就需認真研讀解說牌文字內容，在遊戲中輕鬆認識園區內的人文歷史及自然生態，亦結合玉管處在落實山林教育之宣導。

▲ 步道一隅。（圖／玉管處提供）

▲佳心地區。（圖／玉管處提供）

◎碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動

活動日期:115年01月24日至02月08日 尋寶卡500張發完為止

兌換日期:115年01月24日至02月14日(09：00~17：00)

活動地點:南安遊客中心~瓦拉米步道(佳心)

玉管處表示今年讓玉山國家公園帶領大家進入綠意盎然極具故事的瓦拉米步道！歡迎您~可以用雙腳慢漫走或用耳朵靜靜聽…..

活動相關訊息可至玉管處官網https://www.ysnp.gov.tw/ActivityInfo/C002000