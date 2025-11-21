確保不受土地開發造成淹水 南市舉辦水利法出流管制推廣教育訓練





面對氣候變遷加劇及短延時強降雨頻發的挑戰，台南市長黃偉哲指示應藉由水利法出流管制「公私協力」模式，共同將致災風險降至最低，市府水利局昨日邀集開發義務人、設計與審查單位技師及相關機關代表，舉辦水利法出流管制推廣教育訓練。會中除針對中央最新公告的法規修正進行宣導外，並針對施工期間的防災設施設置及維護管理實務進行案例解析，期能精進審查流程並提升案場維護管理效率。

水利局表示，臺南市政府配合中央出流管制政策，長期以來針對開發面積超過2公頃之案件嚴格把關。透過公私部門的共同努力，截至目前為止，水利局已申請約220案件，累積總核定滯洪量已超過2,460萬立方公尺，滯洪池累積開發量體全台第一，顯示出流管制政策在削減洪峰、減輕排水負擔上已具顯著成果。

因應更嚴峻的氣候挑戰，經濟部水利署已於今（114）年9月3日公告修訂出流管制法規，擴大管制範圍。新制規定，須提出流管制計畫之開發面積門檻，由原本的2公頃以上下修調整為「1公頃以上」；此外，針對都市計畫區內新建建築物，若開發規模達0.2公頃以上者，亦納入應提出流管制計畫書的範疇。新法規頒布後有一年緩衝期，本次講座特別對此詳細解說，確保開發單位與專業技師能及早因應。

除了法規變動，水利局特別強調施工期間的防災責任。開發單位在整地、動工階段，有責任設置暫時性的滯洪池、臨時排水路及沉砂池等設施，以防止泥沙或雨水外洩，市府在查驗時將特別檢查上述臨時排水及滯洪沉砂設施是否完善，避免造成鄰地積水或環境影響。同時，課程中也重申了操作規範，例如「洪峰期間滯洪池內水嚴禁外抽」等關鍵原則，確保設施在關鍵時刻能發揮最大效用。

