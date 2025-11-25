AIT：1.25兆國防特別預算 嚇阻威脅不可或缺

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（26）日宣布將提出新臺幣1.25兆元的追加國防預算，美國在臺協會處長谷立言透過社群媒體表示歡迎，並強調此投資對嚇阻威脅全球和平與繁榮所面臨挑戰「不可或缺」，並且是朝向藉由強化嚇阻以維持臺海的和平穩定，所邁出的一大步。

賴總統今日上午召開「守護民主臺灣國安行動方案」國安高層會議後，在總統府大禮堂舉行記者會，宣布將提出規模新臺幣1.25兆的追加國防預算。

總統府記者會一結束，美國在臺協會（AIT）處長谷立言隨即透過AIT官方臉書發文指出，賴總統宣布新臺幣1.25兆元的國防特別預算，AIT對此表示歡迎。臺灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。

谷立言表示，美國支持臺灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與「臺灣關係法」以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。同時，臺灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令他深受鼓舞。正如支持臺灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，期待臺灣各政黨能在此議題上找到共同立場。無論優先追求的是維護臺灣的民主與市場經濟、促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升臺灣的防衛能力都是必要的前提。

谷立言強調，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下，以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事。今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持臺海的和平穩定，所邁出的一大步。

賴總統宣布將提出新臺幣1.25兆元的追加國防預算，美國在臺協會處長谷立言透過社群媒體表示歡迎。（取自AIT臉書）