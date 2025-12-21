確保北馬2.8萬跑者安全 蔣萬安視察維安：重要時刻讓民眾安心

台北市長蔣萬安（中）21日在台北市警察局長李西河（左）陪同下，前往台北市立田徑場視察「台北馬拉松」維安情形。（黃世麒攝）

北市19日爆發重大隨機殺人事件，首場國際大型活動跟賽事，2025台北馬拉松於21日上午6時30分起跑，現場2萬8000名跑者於市府前廣場開跑。台北市長蔣萬安上午8時至台北田徑場視察維安，他指出此次警察全部配槍，並動員11個分局，在22個重要的路口、路段加派警力，增加見警率，「希望在重要的時刻讓民眾安心，讓選手安全。」

蔣萬安上午8時至台北田徑場視察台北馬拉松維安，他表示，此次他要求警察同仁的配置，都要裝備齊全，包括這次警察全部配槍，除了確保賽事及市民的安全，更重要的是也有嚇阻效果。

廣告 廣告

蔣萬安說，另一方面也動員11個分局，在22個重要的路口、路段，加派警力，以應變各項可能發生的緊急狀況，警車也加強巡邏頻率，謝謝警察同仁的辛勞。

蔣萬安表示，這次參賽選手共2萬8000名，大概9000名是全馬，1萬9000名是半馬，他強調因為是國際馬拉松賽事的重要指標賽事之一，所以必須確保市民、參賽選手的安全，特別將維安升級，整個規格拉高，除了加派警力，增加見警率，相關的裝備也都全部武裝，「我們希望在重要的時刻讓民眾安心。」

更多中時新聞網報導

眼睛乾澀3型態 中醫建議依體質治療

GD稱霸MMA 抱7獎大贏家

《左撇子女孩》挺進奧斯卡國際影片15強