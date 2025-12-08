確保吸引並留住官兵 日本內閣批准防衛省人員調薪

日本內閣將調高自衛隊官兵的薪資 圖：翻攝自日本防衛大臣小泉進次郎的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本內閣昨（8）日批准了《防衛省人員薪俸法》修正案，提高了自衛隊各年齡層人員的基本薪資和起薪。此舉旨在確保自衛隊招募到足夠的人員，解決全職人員短缺的問題，同時也能防止中年和資深人員離職。

《讀賣新聞》報導，修正案明確規定，根據能力和經驗確定的「月薪」將在各個層級上調。 20歲、35歲和40歲人員的示範薪資每年將分別增加20萬日圓（新台幣4萬元）以上，旨在改善各年齡層人員的待遇。

自衛隊二等兵及其候選人、國防大學和國防醫學院的學生以及陸上自衛隊高級技術學校的學生的起薪都將達到歷史最高水平。

日本防衛大臣小泉進次郎也在社群平台Ｘ上推文，指出「如果這項法案獲得（國會）通過，不僅新兵的年薪將增加約20萬日元，而且構成部隊核心的30至40歲人員的年薪也將增加約20萬日元，這將使所有自衛隊人員的薪資達到歷史最高水平。」

小泉進次郎表示：日本「國防能力的基石在於我們的人員及其家屬。有鑑於此，身為防衛大臣，我將竭盡全力解釋情況，以便在本屆國會期間對相關法律進行修訂，並努力改善自衛隊人員的待遇。」

