確保學生營養午餐品質 桃園研議配套穩定廚餘處理方式

桃園啟動校園廚餘應變機制，確保衛生並推動源頭減量。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】針對外界關注校園廚餘清運及處理問題，桃園市環保局強調，自今年10月發生非洲豬瘟疫情後，已依中央規定要求學校廚餘於12月底前全數送往指定場所處理，嚴禁作為養豬用途。針對部分豬農因誘因不足停止收運之情況，環保局已即時啟動應變機制，只要接獲學校通報，立即調派清潔車輛協助清運，確保校園環境衛生，至今未發生廚餘堆置情事。

根據現行政策，明年桃園市學校廚餘仍可繼續作為養豬使用，為期一年。目前全市列管的93家養豬場中，已有超過95%完成AIoT與CCTV設置，預期明年相關清理成本與疫情前相近，波動幅度有限。然而，為因應116年全面禁止廚餘養豬的政策，環保局將把握明年過渡期，積極推動「源頭減量」與「以量制價」兩大策略。

在源頭減量方面，環保局將透過惜食教育、菜單優化及適量供餐等作法，從學生用餐行為著手減少剩食，並鼓勵設置大型處理設備以達到減積效果。在以量制價方面，則輔導豬農轉型為廢棄物清除業者，並鼓勵業者新設厭氧消化或快速醱酵設施，提升去化量能以穩定清理價格。環保局表示，未來雖清理費用可能增加，但已提前評估配套措施，將邀集團膳業者共同研商，確保營養午餐品質與家長權益。(圖/環保局提供)