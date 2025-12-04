確保川習會成果？ 傳美制裁中國駭客計畫喊卡、不再祭重大出口管制

2025年10月30日，美國總統川普（左）與中國國家主席（右）於南韓慶州舉行APEC峰會期間在釜山金海國際機場會面。路透社



美國原擬針對大規模網路間諜行動，對中國國家安全部實施制裁，但英國《金融時報》週三（12/3）透露，相關計劃已暫停實施，而此舉旨在避免破壞兩國今年達成的貿易停火協議。

報導指出，與中國政府有關的駭客集團先前曾以「鹽颱風」（Salt Typhoon）為代號，發起一場範圍廣泛且持續多年的網路間諜行動，不僅多家美國及全球電信公司遭鎖定，美國某州的國民兵網路系統亦曾受害。

報導引述多名美國官員及知情人士稱，美國總統川普（Donald Trump）政府也不會對中國實施新的重大出口管制措施。

廣告 廣告

白宮並未立即回應評論請求。路透社亦無法立即證實該報導。

在美國關稅引發數月的貿易緊張局勢後，中國國家主席習近平與川普於10月30日在南韓達成框架協議。華府同意不對中國進口商品加徵100%關稅，中國則暫緩對關鍵稀土礦物及磁鐵實施出口許可制度。

更多太報報導

貝森特：川普明年可能會和習近平見面四次 中國正按時採購美國大豆

川習通話分析：川普盼討論俄烏戰爭 習近平藉機談台灣

習近平與川普通話強調收回台灣 中方：川普稱理解台灣對中國重要性