確保工程品質與透明 塭仔圳青年社宅工程成立廉政平臺

《圖說》城鄉局積極推動採購公開透明，邀集各界成立廉政平台一同監督精進。〈城鄉局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市城鄉局為確保重大公共工程採購程序公開透明、提升工程品質並降低廉政風險，成立「塭仔圳青年社會住宅新建統包工程廉政平臺」，透過跨機關、跨領域合作機制，建立公開監督與溝通管道，強化工程採購及履約各階段之風險控管，營造清廉、安心的公共建設環境。

城鄉局長黃國峰指出，塭仔圳青年社會住宅工程配合本市住宅政策及都市計畫規劃，採「只租不售」方式興辦，結合社會住宅、停車空間及社會福利服務，提供更多元且具公益性的使用機能，以回應青年及弱勢族群居住需求。

《圖說》新北市新莊區塭仔圳青年社會住宅透視圖。〈城鄉局提供〉

他說，該社宅計畫預算約新臺幣79億4,139萬餘元，屬本市近年規模較大的社宅工程之一，社會關注度高，為確保工程推動過程穩定順利，特別成立專責廉政平臺，提前導入風險辨識、資訊公開及跨域監督機制。

黃國峰表示，該案工程基地位於新莊區中正路一帶，基地面積約1.19公頃，規劃興建地上18層、地下4層建築，提供至少920戶住宅單元及約560席停車位，並導入綠建築、通用設計、智慧社區及BIM整合設計理念，結合身心障礙者日間照顧、社區居住及其他公益設施，打造安全、健康、友善且具韌性的多元居住環境。

《圖說》塭仔圳青年社會住宅背透視圖二。〈城鄉局提供〉

同時，透過廉政平臺運作，公開工程規劃內容、相關會議紀錄及執行情形，強化全民監督，並持續與在地居民溝通，回應地方需求與建議，提升市民對公共工程的信賴。未來也將透過廉政宣導、教育訓練及聯繫會議等方式，攜手臺灣新北地方檢察署、行政院公共工程委員會、新北市政府採購處、台灣透明組織協會等單位，確保塭仔圳社宅工程在公開透明、依法行政的基礎下順利推動，實現新北市宜居城市與居住正義的政策目標。