確保工程品質與透明 塭仔圳青年社會住宅工程廉政平台成立

新北市府城鄉局推動採購公開透明，塭仔圳青年社會住宅新建統包工程邀集各界昨日成立廉政平台強化風險控管機制。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府推動新泰塭仔圳市地重劃刻正開發中，其中城鄉局規劃興建「只租不售」青年社會住宅，預計提供至少九二０戶住宅單元，經費高達七十九億多元；為確保重大公共工程採購程序公開透明、提升工程品質並降低廉政風險，城鄉局十三日成立「塭仔圳青年社會住宅新建統包工程廉政平台」，建立公開監督與溝通管道，強化風險控管機制。

城鄉局指出，塭仔圳青年社會住宅工程規劃結合社會住宅、停車空間及社會福利服務，提供更多元且具公益性的使用機能，以回應青年及弱勢族群居住需求；本計畫預算約七十九億四千多萬元，為近年規模較大的社宅工程之一，社會關注度高，為確保工程推動過程穩定順利特別成立專責廉政平台，提前導入風險辨識、資訊公開及跨域監督機制。

城鄉局表示，塭仔圳青年社會住宅工程基地位於新莊區中正路一帶，基地面積約一點一九公頃，規劃興建五棟地上十八層、地下四層建築，提供至少九二０戶住宅單元及約五六０席停車位，並導入綠建築、通用設計、智慧社區及BIM整合設計理念；並結合身心障礙者日間照顧、社區居住及其他公益設施，打造安全、健康、友善且具韌性的多元居住環境。

城鄉局表示，成立新建統包工程廉政平台將透過廉政宣導、教育訓練及聯繫會議等方式，攜手新北地方檢察署、行政院公共工程委員會、市府採購處、台灣透明組織協會等單位，確保塭仔圳社宅工程在公開透明、依法行政的基礎下順利推動，並提升市民對公共工程的信賴，實現居住正義的政策目標。

城鄉局企劃建築科科長陳以霖表示，塭仔圳社宅統包工程第一次招標時，因投標家數不足三家而流標，將檢視修正招標文件外，成立廉政平台後透過公開監督與溝通管道，強化風險控管，力拚農曆春節前辦理第二次上網公告招標。