確保年節供貨充裕穩定 張善政視察桃園魚市場、果菜市場為民把關

確保年節供貨充裕穩定，桃園市長張善政視察桃園魚市場、果菜市場為民把關。（農業局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十日清晨分別前往桃園魚市場及果菜市場，視察年前魚貨、果菜供應情形，現場並發放福袋向所有辛苦的工作人員拜早年。張善政表示，農曆春節將近，魚市場及果菜市場出貨量明顯增加，感謝所有工作人員，每天堅守崗位為桃園的市民朋友提供最新鮮的魚貨及蔬果。

張善政指出，以一一四年為例，桃園魚市場整年交易量達五千二百二十六公噸，交易額約五億九千萬元；另桃園果菜市場整年交易量超過二萬公噸，交易總額近七億元，顯示桃園批發市場體系運作穩健，不僅滿足市民年節消費需求，也支援鄰近地區的民生供應。未來，市府桃園魚市場及果菜市場將持續為農、漁產品供貨狀況與品質把關，確保價格穩定，讓民眾吃得更心安。

農業局長陳冠義表示，春節節慶帶動採買需求，市場買氣熱絡，魚貨交易量與價格均呈現成長。十日魚貨平均交易價格為每公斤一百五十九點九元，交易量約二十三點八公噸；另於批發市場蔬果交易方面，十日蔬菜平均批發價格為每公斤十七點六元，交易量達二百九十一公噸，顯示各蔬菜產區供應量充足，市場供需運作穩定。

農業局長陳冠義說明，桃園魚市場應景年節食材應有盡有，包括：象徵「昌盛」的白鯧、代表「事事如意」的鱸魚、「多子多孫」的烏魚子、「五福臨門」的午仔魚等；桃園果菜市場則有過年必備的芥菜（長年菜）、象徵好彩頭的白蘿蔔、代表「大吉大利」的椪柑、桶柑等，讓民眾在過年期間為年夜飯增添更多美味選擇。