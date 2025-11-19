確保廚餘去化無虞 南市府極力爭取廚餘處理設施優化整建





非洲豬瘟疫情爆發後衍生廚餘去化壓力，為導入更高效的處理設施，臺南市積極向中央爭取廚餘處理再利用設施優化及整建計畫，預估可處理160 噸的廚餘，確保全市廚餘處理穩定無虞。

環保局長許仁澤說明，環保局規劃透過促參機制推動多元的廚餘處理，導入高效率設備與專業營運管理，廚餘可經再利用程序轉成可用的肥料，或厭氧發酵等程序將廚餘轉化為能源，確保去化穩定，提升後端處理量能，加速廚餘能源化，期盼為市民打造更安全、低碳、永續的處理環境。

廣告 廣告

針對議員關切城西高速發酵廠生產之肥料「尚好肥」，環保局說明，目前產品有正式販售與資源回收物兌換等兩種取得方式。凡屬販售產品須依法取得肥料登記證，因此以「尚好肥」為正式名稱；民眾以回收物兌換時，則沿用慣稱「培養土」。兩者名稱不同但成分一致，堆肥含水量均低於 50%，符合「肥料品目5-11 雜項堆肥」標準。

環保局表示，即使內容物相同，因「尚好肥」登記證僅限城西廠使用，仍須區分對外販售、開放民眾兌換的不同管道，將重新設計兌換品的外包裝，以利辨識、避免混淆。

至於廠內廢氣與廢水處理，環保局表示，廢氣自密閉發酵桶收集後，經冷凝塔冷卻再進入洗滌塔，以次氯酸水去除惡臭與揮發性有機物；廚餘脫水及發酵產生的沼液集中儲存後，由密閉槽車送至廢水處理設施排放。清洗污水部分，城西廠全數送入焚化爐處理，新化廠則併入掩埋場滲出水系統，皆未排放至廠外造成污染。環保局也將持續盤點防制設備並研議優化，針對不足之處積極爭取預算改善。

更多新聞推薦

● 喊「資安即國安」 賴清德籲國人與企業避下載具資安疑慮的中國製應用程式