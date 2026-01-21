確保操守清廉，南市警局ＡＩ抽籤審查財產

台南市警察局由「智能抽籤系統」抽出十趴人員，進行「財產大體檢」。（市警局提供）

記者翁聖權／新營報導

為確保警察人員操守清廉，南市警局廿一日舉辦一場ＡＩ「抽籤大會」，由「智能抽籤系統」從七百七十一名申報財產的員警中，抽出十趴人員進行「財產大體檢」。局長林國清強調，透過這種公開透明的抽籤與審查，就是要讓市民知道守護治安的警察，品格絕對禁得起考驗。

市警局指出，這次抽籤由局長林國清主持，為了保證絕對公平，特別使用了「智能ＡＩ抽籤系統」，整個過程公開透明，現場還有局本部及所屬機關代表「盯場」見證，就像當兵前抽兵役種類一樣，誰都沒辦法作弊。

市警局說，根據《公職人員財產申報法》第二條規定，擔任一定職務的公職人員必須公開自己的財產，如同攤在陽光下讓人檢視，確保公職人員都是領誠實的薪水，沒有亂收不正當的錢。這次總共抽出七十八名應財產申報的同仁詳細審查，再從中抽出兩名要被特別比對「今年和去年」的財產變化，看看是否有異常增加。

以前報財產要自己查存摺、查地契，非常麻煩且容易出錯。近年法務部推動「公職人員財產申報授權服務」，只要申報人手指點一點，系統將自動帶入申報人財產資料，並且自一一二年九月十六日起，法務部施行財產申報擴大授權，將授權服務批次提高至八次，增加申報人授權期間的彈性空間。

林國清提醒員警，申報財產時應多利用便捷的科技工具，不僅省時，還能避免因為填錯資料而被罰款。