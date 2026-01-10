確保施政順利推動 卓揆再籲速審總預算案
▲行政院長卓榮泰率領各部會首長出席行政院院會後的記者會。（圖：行政院提供）
新年度已經開始數日，但截至目前，立法院仍未審議一一五年度的中央政府總預算案，這一情況在憲政史上尚屬首次，導致高達二千九百九十二億元的政府資金無法動支，不僅重挫中央施政能力，也對地方財政造成了嚴重影響。針對此情況，行政院長卓榮泰率領各部會首長出席行政院院會後的記者會，再次呼籲立法院儘速、理性審議總預算案，以讓政府能在這寒冷的冬季為民眾提供更多的溫暖，盡最大努力服務和關懷國人。
卓榮泰表示，原本計劃於今年度的首場行政院院會上，針對「新年度新政策、新計畫全面執行」進行報告，但由於一一五年度中央政府總預算案尚未完成審議，最終改為「一一五年度中央政府總預算未能依期限完成審議之影響」的主題進行說明。他指出，預算的延宕不僅對各部會的施政造成不公平影響，也對國人利益構成巨大的損失，甚至阻礙國家向前發展的推動力。
卓院長特別強調，中央政府總預算是實現民主政治的重要基石，是政府落實造福國家、人民政策的必要財政支持。根據《預算法》第四十六條規定，行政院早於去年八月二十九日便已將一一五年度中央政府總預算案送交立法院審議，但至今四個多月過去仍未進入委員會審查程序。這種情形不但拖延了施政進程，也影響了人民福祉，是憲政史上的罕見事件。
他進一步指出，這次涉及的未動支金額達二千九百九十二億元，其中包括新興計畫的一千零十七億元，以及比去年增加的經常性經費與延續性計畫中的一千八百零五億元、預備金與災害準備金的一百七十億元。在這樣的情況下，不僅中央政府施政停滯，也導致地方政府面臨資金短缺。
六個縣市，包括屏東、臺南、嘉義、連江、彰化和澎湖，其財務運作可能面臨危機，被迫舉債以應付缺口。同時，與地方公共建設及福利相關的六百三十七億元新興計畫也難以執行，如《財政收支劃分法》修訂後所需補助地方的三百二十一億元，同樣因預算懸而未決而受阻。
各部會亦受到不同程度影響。例如，國防部的預算有七百五十二億元無法動用，影響國軍在戰鬥能力建設、訓練及後勤維護等重點項目；外交部受波及部分則高達一百一十億元，占其全年預算的四分之一，將對我國國際合作推動造成重大影響。此外，用於全國通勤月票計劃的七十五億元交通預算無法動用，恐直接牽涉一百零三萬通勤族及地方交通支持政策；其他如排水整治工程、ＡＩ新十大建設、健康臺灣計畫、育兒補助和地方基礎建設等多項計畫均因總預算滯後而不能順利展開。
卓榮泰強調，當前正值寒冬，政府本應當責無旁貸地為民眾提供支持和保障，而預算案遲遲未通過削弱了這項責任的落實能力。在結尾，卓院長真誠呼籲立法院迅速且理性地完成審查工作，並籌集所需資源加快施政進展，以應對氣候變遷、改善基礎建設，提升科技創新能力，並確保民眾生活需求得以滿足。
