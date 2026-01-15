確保春節民眾就醫權益 衛福部啟動醫療量能整備專案

記者郭曉蓓／臺北報導

農曆春節將至，衛福部今（15）日在行政院會進行「115年春節醫療量能整備專案」報告指出，歷年春節急診人次為平時1.5至1.7倍，為確保連假期間民眾就醫權益與醫療量能平穩，啟動「115年春節醫療量能整備專案」，衛福部今年投入約16億元經費，推動四大策略，力求達成「重症不漏接、輕症有分流、醫護有獎勵」目標。

衛福部報告指出，四大核心策略，包括一是「提早因應」，提早盤點各院開診情形，新增監控全國急救責任醫院7項醫療量能指標，由各地方衛生局落實督導，確保即時掌握變動。二是「患者分流」，鼓勵醫院於大年初一至初三開設「傳染病特別門診」；6都13處「假日輕急症中心(UCC)」春節不打烊，提供輕症民眾就醫，避免急診壅塞。

三是「擴充春節醫療量能」，春節期間診察費與護理費100%加成，以鼓勵開診，並規定8成獎勵金發予第一線工作人員，實質感謝醫護辛勞。四是「強化區域聯防」，透過衛福部、地方衛生局及各區域緊急醫療應變中心(REMOC)及轉診網絡緊密聯繫，必要時啟動跨區協調與轉診分流，確保醫療網絡運作。

衛福部表示，春節期間若有就醫需求，民眾可多利用「全民健保行動快易通」APP查詢鄰近診所或「週日及國定假日輕急症中心」(UCC）開診資訊，將急診資源留給急重症病患。此外，慢性病連續處方箋給藥用罄日介於春節期間(2月14至22日)者，可提前自1月31日起回診由醫師處方給藥或預領下個月(次)用藥，確保春節期間用藥不中斷。

行政院長卓榮泰聽取報告後表示，特別感謝春節期間醫護人員堅守崗位，承擔高強度與高風險的照護工作。衛福部此次專案推出「健保春節加成獎勵政策」，獎勵對象包括醫院、診所及社區藥局，相關加成與獎勵應實質回饋於第一線相關醫事人員，以肯定其專業付出，並穩定人力士氣。他也請衛福部督導醫療院所確實、即時發放，避免延宕，確保春節期間民眾就醫安全與健康權益，維持整體醫療體系的韌性與永續運作。

衛福部今日在行政院會後記者會上，說明「115年春節醫療量能整備專案」報告內容。（行政院提供）