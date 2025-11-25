確保民眾健康 南市加強宣傳防制藥品、保健食品網購詐騙





網路詐騙猖獗，可說無所不騙，民眾透過網路購買保健食品與藥品，被詐騙的案例層出不窮。台南市府法制處表示，113年起深入各社區加強宣導，114年辦理6場次，將網購詐騙列為宣導重點，呼籲民眾切勿輕信網路不實廣告，購買來路不明的藥品與保健食品。如懷疑遭遇詐騙或購得偽藥，可撥打165反詐騙專線110報案，向衛生局洽詢，或撥打1950消費者服務專線申訴。

法制處表示，民眾投訴，上網購買藥品、酵素、益生菌等，收到包裝粗糙、標示不清或疑似仿冒的商品，隨後賣家電話失聯、社群軟體封鎖，企圖規避責任拒絕退貨，導致民眾無從辦理退款，衍生出消費爭議。提醒民眾，保健食品與藥品影響身體健康，切勿因價格低廉或社群推薦而購買。來源不明就是高風險，如有疑慮一定要先查證。

法制處表示，網路販售保健食品與藥品的詐騙手法猖獗，不肖業者常假冒醫師或名人背書，以療效卓越、限量優惠等誇大不實廣告，販售酵素、益生菌、膠原蛋白等來源不明的境外商品。由於成分與品質無法確認，極可能危及民眾健康。該處深入各社區加強宣導，將網購詐騙列為宣導重點。

衛生局說明，藥品、健康食品、保健食品等，其販售規範有明確差異。藥品須經主管機關核准始能進口及販售，網路常見標榜高劑量維生素、宣稱抗癌新藥等境外產品，多未取得核准，已涉及藥事法規定，違者可處3萬元以上、200萬元以下罰鍰。若販售禁藥、偽藥，可處7年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。

另外，取得衛福部核發小綠人標章的健康食品，可表達其保健功效，但不得宣稱有醫療效能。未經認證的一般保健食品，僅能依一般食品販售，倘宣稱有功效或療效均已違反相關規定。民眾可上網至衛福部食藥署食品藥物消費者專區https://consumer.fda.gov.tw/查詢最新食品與藥品安全資訊。





