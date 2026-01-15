確保民眾土地權益 南市舉辦5場地籍圖重測宣導會





為使重測區內土地所有權人充分瞭解作業內容與權益事項，臺南市政府地政局自1月16日起，將陸續於下營、學甲、新市、新化及關廟區，舉辦5場「115年度臺南市地籍圖重測作業宣導會」，歡迎民眾踴躍參加。

市長黃偉哲表示，由於本市編制測量人力難以負擔龐大的重測工作量，為加速辦理重測並確保精確度，市府積極採取「公私協力」模式，今（115）年度委託昱展測繪股份有限公司、維駿工程顧問有限公司及八方國土測繪股份有限公司配合執行。精確的地籍圖是土地管理與都市建設的重要基礎，透過數值法及高精度儀器重新測繪，可有效解決「圖、地、簿不符」及界址不明等問題；因此，市府除配合中央計畫外，更自籌經費加碼辦理，期盼透過民間專業能量的挹注，加速全市地籍整理步伐，確保測量成果正確並保障民眾土地權益。

地政局長陳淑美指出，作業宣導會將以影片播放、有獎徵答及座談交流等多元方式進行，向民眾說明重測目的、法令依據、作業流程及注意事項。若民眾有重測業務上之相關問題，也可就近至臺南市各地政事務所測量課詢問，或上內政部國土測繪中心官網「重測專區」(https://www.nlsc.gov.tw/cl.aspx?n=1487)及「重測便民服務查詢系統」(https://cris-nlsc.moi.gov.tw/crishome) 查詢瀏覽重測相關資訊。

臺南市地政局加速辦理地籍圖重測，土地所有權人須至現場指界確認界址，地政事務所運用衛星定位儀、電子測距經緯儀等高精度儀器，以數值法技術重新測繪地籍圖，提升圖籍精度與使用效能。重測後可使地籍圖、土地登記簿及現況趨於一致，減少界址疑義並確保公私財產權益。所有權人配合地政機關重測作業，無需繳納任何費用，且重測結果登記完成後亦可免費換發重測後的新權狀。



