確保水質安全再取水 台水派行動車檢驗進駐污染現場

台水公司今（5）日表示，針對11月27日基隆河八堵抽水站油污染事件，為確保水質，維護用水安全，已派出水質行動檢驗車進駐污染現場，待確定水質安全無疑慮後，再啟動抽水站復抽作業。

台水公司也表示，停抽有污染疑慮的水源後，為確保供水穩定，已改於東勢坑溪增加兩部抽水機取水，預計可再增加抽取水量1萬CMD，並增加北水支援汐止水量由4.5萬提升至7.5萬CMD，新山場支援暖暖地區1萬CMD，用以減緩新山水庫及西勢水庫出水量。

同時，為確保供水品質，已會同第三方公正單位-國立陽明交通大學團隊檢測淨水場設備及水質，其結果均符合標準。

配合基隆市政府疑似污染點清污作業後，台水公司也加派水質行動車進駐現場，即時取樣檢測基隆河水質；待水源水質安全無疑慮後，再啟動抽水站復抽作業。

台水公司也籲請基隆市政府依水污染防治法加強查緝污染源，台水會與地方相關單位通力合作，全力恢復基隆地區供水，以最高標準維護民眾用水安全。

針對受影響區域民眾若仍有用水疑慮，或有清洗水塔需求，可撥打台水公司第一區處諮詢窗口（02-24582233轉410~412）或客服專線 1910 聯繫，台水將持續提供協助。

