確保消費者權益 從營業衛生做起 花縣101家業者榮獲營業衛生優良店家認證
花蓮縣衛生局今(六)日於花蓮福容大飯店舉行「114年度花蓮縣營業衛生優良店家分級認證頒獎典禮」，共有101家業者通過評核並榮獲「優級認證」標章，包括美容美髮業8家、旅館業20家、民宿業73家（見圖）。
衛生局特別感謝所有獲獎業者長期以來在營業場所衛生管理上的努力，用行動打造更乾淨、安全、舒適的消費環境。頒獎典禮現場氣氛熱烈，與會貴賓包括花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾、花蓮縣國際民宿協會常務理事鍾桂婷、花蓮縣旅館商業同業公會副秘書長徐鳴、花蓮縣觀光旅遊民宿協會副理事長韓專等親臨現場，共同見證花蓮營業衛生的亮眼成果，並對業者的用心表達肯定。
衛生局長朱家祥表示，營業衛生制度的宗旨是保障消費者的健康與安全，衛生局透過「分級認證制度」提升業者對衛生管理的重視，業者可主動申請評核，經衛生局書面審核及現場查核通過後可獲頒「營業衛生優良標章」，衛生局亦透過多元管道對外公告，讓消費者能清楚辨識、安心選擇。花蓮縣每年皆推動營業衛生輔導與分級認證計畫，稽查重點包含環境衛生、設施設備及人員健康管理等。常見缺失如未完成當年度衛生講習或健康檢查，經輔導後大多能即時改善，顯示業者願意配合，共同維護花蓮的營業衛生形象。
朱局長進一步說明，營業衛生認證涵蓋住宿服務業、美容美髮業、浴室溫泉業、游泳池業、娛樂業及電影映演業等六大業別，其中以住宿服務業占比最高。以旅宿業為例，業者除須依法領有「民宿登記證」及「專用標識牌」外，營業期間亦須依花蓮縣營業衛生管理自治條例落實自主管理，內容包括：
(1)設備環境衛生：水塔定期清洗、病媒防治、廁所及房間清潔消毒、飲用水水質合格、設有急救箱及張貼住房須知等。
(2)從業人員衛生：每年健康檢查及衛生講習訓練。
此外，衛生局進行定期或不定期稽查，若有規避、妨礙或拒絕查核者，將依自治條例第21條規定，處新臺幣5,000元-25,000元以下罰鍰。鼓勵業者落實衛生自主管理，提升整體營業衛生安全與環境品質，同時讓消費者能參考認證標章來選擇符合標準的店家，以確保消費者權益。
花蓮縣衛生局呼籲，良好的營業衛生是旅客與消費者信任的重要基礎，展現花蓮觀光服務業的專業形象。民眾可至花蓮縣衛生局網站：http://www.hlshb.gov.tw (為民服務/營業衛生專區/營業衛生優良認證名單)查詢通過名單或電洽營業衛生諮詢專線03-8246698。
