確保燈會民眾安全 嘉義縣舉辦防災應變演練

嘉義縣政府今2日動員近350人舉辦2026台灣燈會「防災應變演練」，由縣長翁章梁擔任指揮官／嘉義縣府提供





2026台灣燈會3月3日至15日於嘉義縣登場，因應大量人潮湧入，嘉義縣政府今2日動員近350人舉辦「防災應變演練」，縣長翁章梁擔任指揮官，親自檢閱各項狀況處置情形，盼將危害事故及人員傷亡減至最低，達零事故與零傷亡目標。翁章梁說，透過精實的演練，建立完善的防救災機制，確保燈會期間每一位民眾的安全，讓2026台灣燈會圓滿順利。

演練內容以大型群聚活動事故為主軸，針對活動性質及場地特性，預擬燈會期間可能衍生之緊急狀況，藉由模擬災害境況及避難疏散演練的過程，讓燈會志工熟悉醫療救護、滅火、緊急疏散等各項應變技能，以健全大型群聚活動相關單位緊急應變處置能力，使民眾獲得最大保障，並深植所屬編組單位成員防救災觀念。

演練採實景實作方式呈現，由各演練主導單位依續演練，演練情境涵蓋了「重大人為危安事件演練（含火災搶救）」、「志工引導疏散」、「陸上重大交通事故」以及「大量傷患緊急醫療救護」等相關演練作為，工作人員全心投入演練。

翁章梁說，2026台灣燈會13天的日程有許多非常有看頭的展演，因此人潮預計會大量湧入，所以一旦有狀況就必須迅速控制並排除，減少大眾的恐慌，就可以快速恢復秩序，現今網媒發達，我們也將隨時注意輿論，並立即正確澄清，才不至於擴散不實謠言，謝謝大家專心演練，期盼燈會平安圓滿。

