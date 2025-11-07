確保稀土不斷供 川普會晤中亞領袖、與烏茲別克簽貿易協議
美國總統川普(Donald Trump)於美東時間6日晚間宣布，美國與烏茲別克正式簽署一項新貿易協議。與此同時，川普當天稍早也首度在白宮接待中亞5個國家的領袖，包括烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和土庫曼，就稀土開發議題進行討論。
根據國會山莊報(The Hill)報導，川普在社群平台「真實社群」(Truth Social)上發文指出，烏茲別克將在未來3年到10年，對美國的關鍵礦產、航空、汽車零件、基礎建設、農業、能源與化工、資訊科技等領域，進行近350億美元至1,000億美元不等的採購與投資。
川普表示：「這些國家曾是連接東西方的古代絲路的所在地。」他接著說，「可悲的是，前幾任美國總統完全忽視了這個地區」。
美國「新聞週刊」(Newsweek)指出，以穆斯林人口為主的中亞地區傳統上屬於俄羅斯的勢力範圍，中國近年來也開始和該地區發展經濟合作。川普與中亞人口最多的國家烏茲別克達成貿易協議，顯示美國正深化與該地區的往來。
中亞地區擁有大量礦產資源，包括鈾、銅、黃金和稀土。由於中國作為全球最大稀土出口國，近期擴大對稀土實施出口限制，在此背景下，美國正積極尋求替代來源，避免供應鏈被中國壟斷。
稀土是一組包括17種元素的重要金屬的統稱，加工製成稀土磁鐵後被廣泛用於手機、電動車、國防武器等產業。川普日前表示，美國已啟動一項緊急計畫，目標是在18個月內擺脫對中國稀土的依賴。
