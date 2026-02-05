確保稀土供應 南韓產業通商部：與中國加強合作

南韓產業通商部今天(5日)表示，南韓正尋求與中國在關鍵礦物供應鏈方面加強合作，正值首爾方面公佈了確保尖端技術所需稀土穩定供應的計畫。

該部在一份聲明中表示，將與中國當局建立熱線和聯合委員會，以幫助南韓企業更快也更可靠地進口中國礦產。

該部表示，南韓擁有領先的半導體、電動車電池和石化企業，但目前缺乏完整的稀土供應鏈。

聲明稱，當局將指定17種對國家安全至關重要的礦產，並加強對其供應鏈的監控與分析，以防止意外短缺。

產業通商部表示，為實現採購多元化，首爾也將與包括美國、越南和寮國在內的其他國家合作。南韓政府計畫撥款2,500億韓元(1億7,235萬美元)的公共資金，支持南韓企業開發海外礦產。

去年10月，北京加強了對稀土的管控，包括對半導體使用者實施更嚴格的審查。當時，南韓產業通商部表示，中國對稀土的壟斷加劇了全球供應鏈的不穩定性。

美國內政部長柏根(Doug Burgum)4日表示，包括南韓與日本在內的多個國家，已加入一個關鍵礦產貿易俱樂部，以減少對中國的依賴。