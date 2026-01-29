確保經濟成果國防一定要好 賴清德喊話在野黨：盡速通過預算

確保經濟成果，國防一定要好，總統賴清德參拜台中松竹寺，喊話在野黨，盡速通過預算。（圖：寇世菁攝）

總統賴清德今天（29日）到台中市松竹寺參香祈福，致詞表示秉持觀音慈航普渡精神施政，照顧人民，台灣去年經濟成長7.47％，台美關稅談定後，要全力拚經濟。他說，當醫師最常提醒，賺錢也要顧健康，就像國家經濟好若國防不好被併吞，就可惜了拚經濟的成果，喊話在野黨，盡速通過中央總預算和國防特別預算。（寇世菁報導）

春節接近，總統賴清德今天（29日）到台中，由立委何欣純陪同，中午在北屯大坑山區，陪同弘道基金會照顧的獨居長輩，提前圍爐，上午則到松竹寺參香祈福，致詞表示，松竹寺流水觀音很靈驗，選舉時來參拜，如今特地來感謝，還說，觀音慈航普渡，照顧全民，施政也一樣，第一要務就是拚經濟，最近完成對美關稅談判，日前走訪工具機產業，業者透露訂單增加，業績成長，總統說，台灣產業實力太勇，去年經濟成長7.47％，台美關稅談判結束後，股市上揚到32000多點，科技大公司本身有競爭力，現在要專心照顧中小微型企業，台灣才能欣欣向榮。

賴清德向民眾細數施政成績，笑稱社會福利做得比川普總統做得多，不輸世界各國，要自己稱讚，政府認真打拼，經濟好稅收增加，照顧人民，天經地義，符合觀音慈航普渡精神，大家都受惠。話鋒一轉表示，當醫師時常跟老闆說，賺大錢，也要顧健康，當總統也是，台灣經濟好，若國防不好，被併吞掉，就可惜了拚經濟的成果。因此要確保拚經濟的成果，國防一定要好，再次喊話在野黨，預算不是民進黨或中央使用，預算用在照顧人民，盡速審議通過，讓國家更安全，經濟更發展，產業更升級。

賴清德說，參拜觀音時，主委問他當總統累不累，他說，歡喜做甘願受，希望全民同心打拚，祝福大家新年快樂。