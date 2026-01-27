確保課綱審議機制穩定 教育部：逐步完成委員候選人審查

確保課綱審議機制穩定，教育部說明，已完成部分類別委員候選人審查。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部昨(26)日召開「高級中等以下學校課程審議會委員審查會」今年度會議，依據相關法規推動課審會非政府代表遴選作業。教育部表示，會議已完成專家學者、校長組織、家長組織與教育組織等類別委員候選人的審查，後續將儘速召開會議，續審教師組織與學生代表名單，逐步完成課審會委員遴選。

課程審議會是12年國教課綱的重要制度平台，負責審議課程綱要、教學與評量政策方向，成員涵蓋政府與非政府代表，強調專業性與多元參與。隨著部分委員任期屆滿，依法辦理新一屆委員遴選，屬制度正常運作的一環。

教育部指出，12年國教課綱已穩定推動，各級學校課程與教學逐步深化，課審會委員遴選作業的推進，主要在於確保制度完整與持續運作，使未來課程檢討與精進能在健全機制下進行。此次審查會採分階段方式辦理，兼顧程序嚴謹與代表性，確保課審會成員具備專業背景與多元視角。

教育部說明，課審會制度設計的核心精神，在於廣納教育現場與社會各界意見，讓課程政策能反映不同教育階段與角色的觀點，教師與學生代表的遴選，將依既有規範審慎辦理，以確保課審會成員結構的完整性與代表性。

教育部重申，未來將持續依法律程序推動課審會委員遴選作業，並在公開透明原則下完成相關審查，確保課綱審議機制穩定運作，為我國教育政策的長期發展奠定穩固基礎，也讓課程制度在穩定中持續精進。

