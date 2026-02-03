確保資源再生順暢 回收紙箱落實「撕、割、壓」





網路購物盛行，紙箱與緩衝材大量湧現，臺南市政府環保局提醒民眾回收紙箱應落實「撕、割、壓」三動作。紙箱雖是優質資源，但表面的膠帶、物流貼紙或泡棉皆屬雜質，會嚴重影響紙漿回收利用品質；建議民眾徹底撕除箱體外部黏貼物，並割開底膠、將箱體壓平摺疊。從源頭做好異物清除與空間減積，確保資源再生順暢，也能有效節省家戶內部的堆置空間。

紙箱減積可直接提升清潔隊收運效率。若未拆解壓扁即投入回收，易使資源回收車過早滿載，增加中途往返轉運站次數，延長收運時間。民眾事先拆解壓扁紙箱，可充分利用車輛容積，讓收運依時程完成，並減少等候時間。

針對公告應回收的保麗龍，回收時須落實「清、撕、裝」三步驟。回收前應先清除內容物、油垢或沙土，並撕除膠帶、貼紙、塑膠膜或釘針等異物，再以透明袋裝後分批交付資源回收車。由於膠帶屬塑膠材質，確實清除異物是保麗龍順利回收、產出高品質再生材料的關鍵。

環保局長許仁澤說，保麗龍的回收價值取決於其乾淨程度。若保麗龍維持乾淨完整，應依規範交付回收車；但若保麗龍已遭嚴重油漬、沙土汙染，或碎裂萎縮至難以清理之程度，則不具備回收價值，請直接交付垃圾車。

