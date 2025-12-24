確保跨年晚會安全 北市信義警加派武裝警力強化維安

〔記者邱俊福／台北報導〕為確保2026跨年晚會活動順遂，台北市警察局信義分局規劃動員大批警力全力維護治安、疏導交通，另鑒於台北車站發生隨機傷人事件，自本月19日晚間起到跨年晚會結束，每天規劃加派武裝警力，於信義商圈及捷運站體執行維安任務。

信義分局表示，昨天主動邀煙火管制區內百貨公司、夜店、KTV及停車場共45家業者參加協調會，另市府主辦單位觀傳局、文化局、交通局及商業處等局處得知也相當重視派員列席會議，藉由面對面直接溝通，傾聽業者反映建議，讓受管制區內商家都能理解並支持警方執法、減少民怨發生。

而歷次以往民眾參加101大樓跨年晚會結束後，人潮都會再轉往轄區夜店、酒吧及KTV消費，為讓民眾安心跨年防制發生人潮踩踏、酒後失序(鬥毆)等事件，已調派快打警力預置在夜店週邊整夜待命，超前部署隨時能介入處理以防止事端擴大。

信義分局表示，今年將松壽路16巷、20巷列為防制踩踏重點區域，將架設串聯改道牌於道路，並於人行道架設交通錐及改道牌，員警視人潮提醒民眾勿再湧入巷內，請相關業者配合管制車輛進出，避免人車交織情形，也請商家加派保全協助疏導並加裝照明減少踩踏風險。

