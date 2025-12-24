確保跨年活動安全舉行 陳其邁：全面提升警力部署

針對跨年活動的安全維護，高雄市長陳其邁今天受訪表示，全面提升警力部署。（圖：溫蘭魁攝）

台北發生1219無差別攻擊殺人事件之後，各縣市都加強車站和捷運站等公共場所的安全維護，面對即將到來的大型跨年活動，高雄市長陳其邁今天（24日）說，市府已要求警察局加派警力、提高見警率，並強化即時通報以及跨機關聯繫機制，確保民眾與公共場所的安全。（溫蘭魁報導）

為了確保跨年活動安全舉行，高雄市長陳其邁說，警察局已經準備好了：「針對今年的跨年的部分，警察局除了說全面的提升我們警力的部署以及相關的利用優勢警力、即時通報、區域聯防等相關機制，來確保整個活動能夠順利的進行。」

為了確保火車站與捷運站的安全，高雄市警局加強警力部署，提高見警率。（圖：高雄市警局提供）

事實上，為了讓各種大型活動和演唱會安全舉行，高雄市警局23日下午在即將舉辦跨年晚會的夢時代廣場和附近的捷運凱旋站進行了一場實兵演練，警察局長林炎田表示，演習是模擬活動現場有歹徒持武器滋擾以及類似台北捷運車站歹徒丟擲煙霧彈和持刀傷人的突發狀況：「我們最主要的作為是從地面的蒐證，再到制高點的蒐證，我們昨天更使用了空拍機，媒體都可以看到，我們 360 度環視整個會場的一個安全警戒。」

林炎田局長強調，針對最近網路上一些危害公眾安全的貼文，市警局將從嚴、從速追辦到底。