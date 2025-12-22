確保跨年活動安全 北市12/26舉辦高強度演練

（中央社記者楊淑閔台北22日電）張文19日無差別傷人釀傷亡，年底跨年活動維安受關注。台北市長蔣萬安今天表示，已預計26日進行一場高強度演練，會選擇在捷運市府站、市府轉運站，由跨局處相當多單位參與。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日發生無差別攻擊釀死傷，引發全國關注，接下來年底就要舉辦跨年活動，維安成為焦點。蔣萬安昨天說，將舉辦一場高強度演練，也規劃未來發生這樣的事件，要對事件附近的市民朋友發送細胞簡訊，以提高相關意識等。

廣告 廣告

蔣萬安今天出席台北市道路交通安全會報前接受媒體聯訪時說，目前已經預計26日進行一場高強度的演練，地點會選擇在捷運市府站、市府轉運站，由跨相關局處、相當多的單位參與，也會針對大型群聚活動，以跨年活動這樣的規模來做模擬應變。

他並說，針對接下來各項大型活動，甚至人潮聚集商圈及場域，維安規格都會提升，大家關心的包含跨年活動，已擬定相關維安計畫，觀傳局跟警察局也都對外說明，會設置車阻、派出特勤警力，加上保安警力支援，並進行各項事前地毯式場檢，也包括出動金屬探測器、偵爆犬等具體作為，以確保市民安全。

細胞簡訊的發送部分，媒體報導內政部長劉世芳表示不反對，但須與災防辦討論簡訊的發送範圍與內容，避免恐慌。對此，蔣萬安說，目前會以未來發送細胞簡訊的方向來規劃，今天警察局及消防局等單位也正在研擬相關規範修訂的文字，會依照程序報請中央核可。

媒體問，這次1219事件，除余家昶見義勇為犧牲，還有白衣騎士被張文砍時揮手似乎想叫警察抓嫌犯，未料最終倒臥在血泊中身亡，但因他不在百貨裡、也不在北捷裡，恐無法得到保險理賠。

蔣萬安說，目前對傷亡者的補償機制基本上大概有3個方向，犯保協會相關補償、保險理賠及相關撫卹，社會局都會彙整，市府也陸陸續續接到捐款，一定會用在照顧這次不幸傷亡者的身上。

至於維安警力作為遭質疑，蔣萬安說，北市警察局會做說明。（編輯：張銘坤）1141222