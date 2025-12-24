確保跨年順利！夢時代將動員警民力 1206 人次 陳其邁：全面提升維安等級
【記者凃建豐／高雄報導】因應近日發生台北捷運攻擊事件，高雄市政府全面提升大型活動反恐及治安維護層級。市長陳其邁今（24）日市政會議受訪時表示，針對跨年晚會等人潮密集活動，市府已要求加派警力、提高見警率，並強化即時通報及跨機關聯繫機制，確保民眾人身安全及公共場所安全。
陳其邁強調，市府過去即高度重視大型活動維安工作，去年8月曾針對世運主場館等大型演唱會，與國土安全辦公室合作辦理反恐及重大維安事件演練；今年跨年警察局除全面提升警力部署，也將透過優勢警力、即時通報及區域聯防等機制，確保活動順利進行，相關規劃已納入兵棋推演及實兵演練。
警察局長林炎田進一步說明，高雄市對於大型活動與演唱會建立完善安全維護基礎，並配合主辦單位落實各項安全措施，日前已召開警衛及協調會議，針對任務分工、情境模擬與應變處置進行完整部署。
林炎田指出，警方於23日下午於夢時代廣場及捷運凱旋站進行實兵演練，模擬大型活動現場持械滋擾，及捷運通道內拋擲煙霧彈、持械傷人的突發狀況，演練中首度大量運用空拍機，進行360度全方位監控蒐證，強化整體警戒能力。
為確保大眾運輸安全及跨年晚會順利進行，警察局近日完成全市交通運輸場站與跨年活動維安沙盤推演，採「警民合作、場站聯防」策略，統合警力與民力，並首度運用空拍機、手臂盾牌及360度球型攝影機等新式裝備，透過精確兵推演練，強化人潮聚集區域的應變能力，此外，警察局自12月19日起全面提升維安工作，針對捷運（39站）、輕軌（38站）、火車站（18站）及公車轉運站（8處）統合警力執行維安，截至23日止，總計動員建制警力6,198人次、支援警力80人次。
