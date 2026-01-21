確保農畜產品供應穩定 雲縣啟動防疫整備

為確保春節前農畜產品供貨穩定，雲林縣府啟動防疫整備工作。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府今(21)日召開春節前動植物防疫整備會議，針對非洲豬瘟、禽流感等疫情防範，雲林縣長張麗善呼籲，寒假、春節出國旅遊，若前往非洲豬瘟疫區絕對不能把豬肉相關產品帶回國，另今年禽流感病毒型別殺傷力較往年危險，養禽場要做好防疫措施。

雲林為農業大縣，也是畜牧大縣，為確保春節前農畜產品供應穩定，雲縣府召開防疫整備會議，由縣長張麗善主持，縣府各局處、農業部動植物防疫檢疫署、雲林縣獸醫師公會、植物保護協會等單位也都出席。

張麗善表示，整備會議最重要是要加強防範，尤其在春節前出貨頻繁，各禽畜場要做好環境消毒等防疫工作，發現有任何異常要第一時通報，避免疫情擴大，衝擊產業。

防檢署技正洪崇順指出，今年1月全國已有6場確診禽流感，相較近年同期有升溫，但仍在掌控中，及時控制、及時處理、避免疫情擴大，是防疫最高原則，畜禽場有任何異常症狀一定要在第一時間連繫防疫機關。

在非洲豬瘟防疫上，農業處長魏勝德說，縣府持續針對高風險養豬場加強巡視，年前會發放消毒水給各禽畜場落實消防等防疫工作，若2月20日國內沒有新增非洲豬瘟疫情，即可通報WOAH，若通過台灣就會暫時被列入非疫區，請養豬業者要落實消毒及防疫工作。

另國內山區鼬獾狂犬病陽性率仍高於5成，雲林縣獸醫師公會提醒，民眾春節出遊盡量不要把毛小孩帶到山上，另雲林1月有辦理狂犬病預防注射，呼籲飼主務必帶家中貓、狗前往注射。

張麗善強調，春節是肉品與蔬果需求的巔峰期，唯有持續確實執行牧場各項生物安全措施，並落實主動通報，才能確保農畜產品供應無虞。

