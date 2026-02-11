確保連假用電穩定 台電台中區處「馬」不停蹄啟動春節專案檢測

▲台電台中區處一級主管率一線同仁至台中火車站盤點電力設備，確保春節期間供電穩定。台中火車站站長王河傑（右4）、台中區處處長顏錦義（右5）、台中台中火車站站務長王福祥（左3）。

【記者 廖美雅／台中 報導】農曆春節假期將至，為確保國人返鄉、出遊及醫療照護期間用電穩定，台電 台中區處於春節前陸續針對大眾運輸場站及醫院用戶設備啟動專案檢測及盤點 工作。自昨（10）日起，即由處長顏錦義親赴臺灣鐵路中區營運處臺中運務段(台 中火車站)帶領第一線同仁，與站長王河傑率領同仁及其委託電氣技術人員共同會勘，進行用電安全宣導與技術交流，提醒用戶要落實自有設備定期檢查與維護，共同提升重要公共設施用電穩定。

廣告 廣告

▲台電人員向台鐵人員說明電力檢測項目及檢測結果。

處長顏錦義表示，春節期間適逢返鄉與旅遊人潮高峰，交通運輸系統負載大 幅攀升，同時各大醫院急診與住院服務需全天候運作，對電力的穩定要求極高。 供電品質除了仰賴電力系統的穩定外，用戶自有受電設備的維護狀況亦是關鍵。因此，除台中火車站外，臺中航空站、臺灣高鐵台中站、臺中捷運、臺中榮總、中國醫藥大學附醫及中山醫學大學附醫等交通與醫療重要用戶，安排於農曆春節前馬不停蹄啟動專案檢測工作，協助進行設備檢視與用電安全宣導，改善潛在風險，降低春節期間突發事故的可能性。

台中火車站站長王河傑對台電此次啟動的春節用電設備盤點專案給予高度肯定及感謝，也感受到台電除了維護自身供電端的電力穩定外，還能更進一步與用戶共同巡檢維護自有用電設備，並提供專業的節電建議及回饋意見，對馬年農 曆春節假期的營運狀況及用電穩定，將會馬到成功！

▲台電會同重要公共用電場所機電負責人檢測用電設備，確保春節期間之供電穩定及安全。

台電說明，台電平時即持續協助辦理用戶設備檢查與維護相關工作，此次為維持春節期間交通與醫療用電穩定，特別提前部署啟動專案盤點，針對機場、高 鐵、台鐵、捷運、客運轉運站及大型醫療院所等重要場所，並與用戶保持密切聯 繫，提供必要之技術支援，協助降低用電風險，確保春節期間交通與醫療等公共服務順利運作。（照片／記者廖美雅翻攝）