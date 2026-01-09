確保重大國防專案公平執行 中科院「利衝檢核系統」獲審計部肯定

〔記者陳治程／台北報導〕中科院過去5年主導國防部「海空戰力提升」特別預算多項採購案，諸如雄風、天弓等國造飛彈產製案皆含括其中，而為確保採購、生產過程公平、透明，中科院首創建置「利衝勾稽檢核資訊系統」，落實利益衝突迴避，而這項機制繼2022年「透明晶質獎」後，近期再獲審計部肯定，作為行政機關優良實務的得獎案例之一。

中科院表示，該院長期承接國防科研、產業技術移轉的雙重任務、規模龐大且專業性高，涉及高度敏感利益，因此，承辦人與廠商間的利害關係屢遭外界質疑，衝擊院方整體形象；而審計部也曾指出該院利益衝突迴避機制仍以當事人被動檢核為主，缺乏即時、全面的檢核機制。為改善上述情形，中科院建置「利衝勾稽檢核資訊系統」，藉由導入數位化、自動化機制，全面強化廉政防弊。

該系統整合中科院利益衝突事件中可能關係人名單(院內3級以上主管、採購人員)、歷史採購紀錄、廠商資料庫等多元資料來源進行即時比對與檢核，每日自動更新人資與商情名冊，鏈結得標廠商與3年內離職人員資料，產出之勾稽比較結果通報中科院利益衝突防範小組，以利後續查察，當有可疑的利益衝突情事出現，系統隨即示警並追蹤列管，一改過往人工查核的費時費力、低精準度現象。

中科院補充，該系統自2022年4月中旬上線後，截至前(2024)年底合計比對5萬8570家次廠商，偵測出2案利益衝突事件，成為中科院科技化廉政調查、風險評估的具體執行成果。

中科院指出，採購利益衝突是該列作業中的高風險事項，該院運用「利衝勾稽檢核資訊系統」，將利益衝突迴避機制納入日常行政流程，有效降低人工作業的主觀性及疏漏風險，可作為其他機關建立防弊機制的參考，進而強化廉政管理，確保決策與執行過程符合規。此外，該院曾於3年前曾以此獲選行政院「透明晶質獎」，凸顯其制度創新與實務成效獲得外界認可，具有借鏡推廣價值。

