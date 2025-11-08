確保飛安 漢翔「勇鷹專案」通過AS9110維修品質管理系統認證
為了確保空軍勇鷹高教機的飛行安全，漢翔公司「勇鷹專案」日前通過AS9110維修品質管理系統認證，11月4日由「法國標準協會」貝爾國際檢驗認證集團旗下臺灣分公司江有泰總經理頒證，漢翔公司則由勇鷹專案副主持人竇鼐鈞代表受頒，副總經理杜旭純擔任見證。
漢翔公司說明，AS9110為國際一致認定的品質管理標準，對航空產品的維護、保養、深度檢修等領域，進行一系列的品質驗證。在AS9100（適用於設計與生產製造）的基礎上，再增加嚴格的執行管理、高度的技術門檻，並且必須全面遵循航空法規要求。
漢翔公司表示，該認證是一個循序漸進的過程，全面盤查組織現行的作業程序、系統運作、人員能力等，獲證後仍需定期審查與持續改進，極為不易。而「勇鷹專案」人員均熟悉且嚴守修護作業要求，亦有詳實且追溯性良好的紀錄與文件，獲得稽核員的肯定。
隨著空軍勇鷹機隊成軍，取代F-5、AT-3型機執行飛訓任務，作為原廠的漢翔公司，成立了「勇鷹專案」團隊，直接分駐在台東志航空軍基地及岡山空軍官校，專職機隊的後勤補給、維修保養以及品質維護，擔任空軍日常飛訓的後盾。今年起推動品質精進計劃，已培訓了46位內部稽核員取得證書，在整體稽核過程中，以優異表現通過AS9110認證。
漢翔公司指出，在瞬息萬變且對精度要求極高的航空產業，AS9100（設計製造）和AS9110（維修）是兩個經常被應用的關鍵標準。漢翔公司在民國九十年代即取得AS9100認證，而今「勇鷹專案」新成立不久，就通過AS9110認證，代表著漢翔對品質管理的高度要求，也代表從「造飛機」到「修飛機」，漢翔都能得到國際標準的認可。
漢翔總經理曹進平指出，漢翔肩負國防重任，履行職責的過程中，每項程序都攸關生命安全，因此多年來不斷精進，已建立起完整、可靠且可追溯的系統，確保飛機維修品質，為飛航安全把關。
曹進平更強調，公司嚴守「飛安第一、品質至上」理念，不論是在飛機修護或製造，都能保持最高品質，為客戶提供安全、安心的產品和服務。
漢翔公司強調，「勇鷹專案」取得國際標準認證後，持續與漢翔在台中的團隊密切配合，形成完整的後勤網絡，為每架勇鷹機帶來即時且全面的維護，更貫徹「國機國造」從產製到後勤一條龍的核心價值。
