確保食得安心好過年 南市衛生局2/7免費提供食安簡易試劑





為確保民眾於農曆春節期間能食得安心，台南市衛生局將於7日上午9時至11時，在新化區公有零售市場舉辦食安簡易試劑發放活動，免費提供食品中殺菌劑過氧化氫及工業色素皂黃、二甲基黃、二乙基黃三合一簡易試劑，歡迎民眾踴躍領取。

衛生局指出，過氧化氫俗稱雙氧水具殺菌作用，常被業者使用於魚丸、豆製品、金針、竹笙、加工筍、酸菜、蝦米等加工食品，但依規定食品中不得殘留。另外，皂黃、二甲基黃、二乙基黃屬於工業色素，曾發生不法使用於豆類相關製品及鹹魚，食用過量可能會引起肝臟細胞損害，也可能引發肝癌。

衛生局表示，提供的行動檢驗試劑，將由檢驗中心專業人員於現場說明檢測方式。民眾返家後，僅需於食材表面滴入1滴簡易試劑，觀察其顏色變化，即可初步推估食材是否可能含有違法添加物，操作簡便，對食品安全把關更加便利。使用試劑時，應避免與人體接觸，如有誤食或因接觸造成不適，請儘速就醫。

衛生局提醒民眾，年節期間採買食品時應選擇來源清楚、包裝完整、標示明確的產品，避免購買來路不明或顏色過於鮮豔的食品。民眾可依試劑使用說明，對可疑食品自行檢測。如檢測結果疑似為陽性，可提供檢體來源給食品藥物管理科，電話06-2679751或06-6357716，進一步抽驗確認。經查證不合格者，將依法處罰及法辦違法業者。

