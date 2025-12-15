確定不副署財劃法！談韓國瑜不克出席國政茶敘 卓榮泰批：無視憲法

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

行政院長卓榮泰等人今（15）日下午3時30分召開記者會，就藍白再修版《財劃法》一事宣布不予副署；其中，總統賴清德原先邀請立法院長韓國瑜等人參加今日上午的國政茶敘，為了就是解決朝野僵局，但韓國瑜卻喊不克出席，使得卓榮泰也直批，「韓國瑜無視憲法，今天公然拒絕賴清德的邀請，再次關閉討論的大門、關閉協商合作往前走的這一條道路」。





卓榮泰今日下午在院會宣布不予副署藍白再修版《財劃法》並說明。其中，卓榮泰指出，立法院違憲擴權、爭議法案不斷發生，他曾多次拜會立法院長韓國瑜及立法院各黨團，而且總統賴清德也前後兩次邀集相關院的院長進行國政會商，希望促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道。

話鋒一轉，卓榮泰痛批，但令人遺憾的是，韓國瑜無視憲法，今天公然拒絕賴清德的邀請，再次關閉討論的大門、關閉協商合作往前走的這一條道路。

同時，卓榮泰也說，這個會期總質詢在結束的那一天，他再次強調共同合作才是國人對兩院最大的要求，也願意、也期待一起以國家為念、以每一位國人為念。

最後卓榮泰強調，還是令人遺憾與痛心，立法院不安排行政院進行說明、拒絕溝通、直接否決再次討論的機會，而行政院提出的財劃法版本，也完全無法排入審查，「到這個時候，行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，而今只剩下不副署這一途徑」。

