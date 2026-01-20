確定不去！立法院明審總統彈劾案 賴清德回函「不予列席」

記者劉秀敏／台北報導

立法院21日審查總統賴清德彈劾案，賴清德確定不予列席。（圖／總統府提供）

立法院國民黨與民眾黨團對總統賴清德發起彈劾案，21日、22日召開全院委員會進行審查，並邀請總統賴清德說明。據了解，總統府今（20）日下午回函立法院，表明賴清德將「不予列席」。

根據彈劾案時程表，1月14、15日舉行兩場公聽會，1月21、22日召開全院委員會，並邀請被彈劾人總統賴清德列席進行第一次說明。彈劾案先由領銜提案人二人代表說明彈劾意旨，時間各10分鐘，再由被彈劾人總統賴清德說明，時間15分鐘，並由國民黨團推派15人、民進黨團推派15人、民眾黨團推派2人代表，每人15分鐘進行詢問，並得採聯合詢問，但其人數不得超過3人。若被彈劾人未列席，則由各黨團推派之委員進行發言，每人發言10分鐘。

據了解，針對邀請赴全院委員會說明彈劾案一事，總統府今日下午回函立法院，表明「依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席。」

總統府回函立法院，表明賴清德「不予列席」（圖／讀者提供）

由於被彈劾人賴清德未列席，明日立法院會將由各黨團推派委員發言，依序為張啓楷（眾）、鍾佳濱（民）、傅崐萁（國）、黃國昌（眾）、沈伯洋（民）、羅智強（國）、陳培瑜（民）、黄健豪（國）、王鴻薇（國）、許宇甄（國）、牛煦庭（國），每人發言10分鐘。

