確定不是余祥銓？潘瑋柏中國嗨唱「發福身形認不出」震撼全網

娛樂中心／綜合報導

唱跳男星潘瑋柏今年再度站上跨年舞台，現身「北京衛視跨年晚會」，攜手歌手喻言合唱經典夯曲〈快樂崇拜〉，熟悉旋律一響，瞬間勾起滿滿千禧年代回憶殺。潘瑋柏一登場便引爆全場歡呼，舞台燈光隨著節奏不斷閃動，宛如將昔日迪廳氛圍原汁原味搬到跨年夜現場，讓不少觀眾直呼「青春回來了」。不過，演出畫面曝光後，也有網友將焦點放在潘瑋柏的外型上，指出他在鏡頭前的身形似乎較過往略顯圓潤，再度撞臉藝人余祥銓。

廣告 廣告





確定不是余祥銓？潘瑋柏中國跨年嗨唱「發福身形認不出」震撼全網

唱跳男星潘瑋柏（右圖）今年再度站上跨年舞台，身形似乎較過往略顯圓潤。（圖／翻攝自微博）





畫面中可見，潘瑋柏身穿黑色舞台服，外套袖口點綴金色刺繡與亮眼裝飾，搭配麥克風與耳麥全程開唱。他在舞台中央邊唱邊動作揮手，身旁舞者隨節拍擺動，背景LED燈柱快速閃爍，節奏感十足。唱到副歌時，他與喻言一來一往互動對唱，現場氣氛被推向高潮，台下觀眾跟著節奏一起搖擺、合唱，跨年倒數前夕熱度瞬間拉滿。不過，演出畫面曝光後，潘瑋柏的外型再度成為網友討論焦點。部分網友注意到他在舞台上的身形似乎比過往略顯圓潤，臉部線條也被燈光與鏡頭放大，引發「是不是又發福了」的討論聲浪，再度撞臉藝人余祥銓。

確定不是余祥銓？潘瑋柏中國跨年嗨唱「發福身形認不出」震撼全網

潘瑋柏（右圖）身形似乎較過往略顯圓潤，再度撞臉藝人余祥銓（左圖）。（圖／翻攝自余祥銓臉書及微博）

其實，潘瑋柏近年將演藝重心多放在中國發展，仍頻繁受邀登上大型晚會。回顧2022年跨年夜，他曾站上湖南衛視舞台演唱〈24個比利〉，當時又唱又跳、舞步激烈，卻依舊氣息穩定，展現扎實唱跳實力，讓不少觀眾讚嘆寶刀未老。然而同樣是在那次演出後，他的臉蛋與身材也被指較以往圓潤，皮褲略顯緊繃，甚至被網友形容「看起來好像余天的兒子余祥銓」，話題一度衝上熱搜。對此，潘瑋柏當時也親自在微博幽默回應，笑稱「冤枉啊朋友們！我本人真的沒那麼胖」，還自嘲如果大家現在就覺得他胖，「那過年後怎麼辦」，高EQ回應化解。這回再登跨年舞台，雖然外型再次成為焦點，但整體演出仍被不少觀眾肯定，認為他狀態在線、氣場依舊，〈快樂崇拜〉一響，仍是許多人心中無可取代的跨年神曲。

原文出處：確定不是余祥銓？潘瑋柏中國跨年嗨唱「發福身形認不出」震撼全網

更多民視新聞報導

林俊傑「認愛中國網紅」發聲！嘆「遭組織抹黑」全說了：杜撰的劇本

最新／跨年天搖地動！日本深夜11時5.7地震 最大震度4級

2026來了！紐西蘭率先慶新年 奧克蘭5分鐘煙火秀登場

