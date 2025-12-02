確定不是忘記穿？《妮姬》布蘭兒新衣「下衣失蹤」，繪師解釋：這是時尚！

Shift Up 旗下高人氣手遊《勝利女神：妮姬》，最近更新了角色「布蘭兒」（白兔）的全新時裝「幸運特快車」。該造型以列車乘務員為主題的設計，讓布蘭兒穿上了正式的制服上衣、戴上領帶與帽子。但這新造型曝光後就馬上引起玩家社群關注，把焦點全集中在角色的下半身設計，因為視覺下半身只穿半透明的黑色褲襪，被吐槽：「像是忘記穿褲子」，而設計師本人也出面解釋靈感來自現實的時尚風潮。

不是忘記穿，這是歐美流行的時尚風潮。（圖源：勝利女神:妮姬）

面對這「幸運特快車」造型，許多玩家對於只有上半身穿著制服、下半身卻是內褲+半透明黑色褲襪的設計，在社群上表示疑惑，雖然知道可能是為了吸引玩家做出的設計，但這種方式太直接，讓大家笑稱：「是不是出門太急忘記穿褲子？」、「乘務員穿這樣真的沒問題嗎？」。這種極致的「下衣失蹤」風格雖然維持了《勝利女神：妮姬》的角色性感造型特色，但也讓不少人好奇設計團隊此次的靈感來源。

而針對玩家們的疑惑，負責繪製布蘭兒的繪師「minDORE」隨即在社群媒體上做出解釋。繪師指出，這套造型的設計理念其實是源自於國外近幾年開始流行的「無褲時尚」（Pantsless fashion）。這種風格強調捨棄傳統的外褲或裙裝，直接以類似內褲的極短剪裁搭配絲襪或褲襪出門，在歐美名流與時尚圈中成為風潮。這也讓許多沒在關注歐美時尚圈的日本網友感到驚訝，發現繪師說的是真的，許多名人都曾經這樣穿過，也會直接走在路上。