確定不是忘記穿？《妮姬》布蘭兒新衣下半失蹤，繪師解釋是「時尚」！
Shift Up 旗下高人氣手遊《勝利女神：妮姬》，最近更新了角色「布蘭兒」（白兔）的全新時裝「幸運特快車」。該造型以列車乘務員為主題的設計，讓布蘭兒穿上了正式的制服上衣、戴上領帶與帽子。但這新造型曝光後就馬上引起玩家社群關注，把焦點全集中在角色的下半身設計，因為視覺下半身只穿半透明的黑色褲襪，被吐槽：「像是忘記穿褲子」，而設計師本人也出面解釋靈感來自現實的時尚風潮。
面對這「幸運特快車」造型，許多玩家對於只有上半身穿著制服、下半身卻是內褲+半透明黑色褲襪的設計，在社群上表示疑惑，雖然知道可能是為了吸引玩家做出的設計，但這種方式太直接，讓大家笑稱：「是不是出門太急忘記穿褲子？」、「乘務員穿這樣真的沒問題嗎？」。這種極致的「下衣失蹤」風格雖然維持了《勝利女神：妮姬》的角色性感造型特色，但也讓不少人好奇設計團隊此次的靈感來源。
而針對玩家們的疑惑，負責繪製布蘭兒的繪師「minDORE」隨即在社群媒體上做出解釋。繪師指出，這套造型的設計理念其實是源自於國外近幾年開始流行的「無褲時尚」（Pantsless fashion）。這種風格強調捨棄傳統的外褲或裙裝，直接以類似內褲的極短剪裁搭配絲襪或褲襪出門，在歐美名流與時尚圈中成為風潮。這也讓許多沒在關注歐美時尚圈的日本網友感到驚訝，發現繪師說的是真的，許多名人都曾經這樣穿過，也會直接走在路上。
其他人也在看
《ARC Raiders》遊戲音效太逼真？玩家在旅館房間激戰竟被誤報「槍擊案」驚動警方調查
在上月月底由 Embark Studios 所打造的撤離射擊遊戲《ARC Raiders》正式推出後馬上收到了全球玩家的許多好評，直到目前為止在 Steam 上遊戲評價已經超過 13 萬則，也處於「極度好評」評價。不過，或許是《ARC Raiders》真的做得太真實了，國外一位玩家就分享，當時他帶著自己的 PS5 到汽車旅館休息，也馬上把自己的主機接到電視螢幕上開玩，沒想到玩著玩著門口就傳來敲門聲，一打開門竟然是當地警方前來關切。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 天前 ・ 發起對話
聲優痛批「侮辱專業」！亞馬遜AI配音版《BANANA FISH》遭轟爛到出戲
Amazon（亞馬遜）旗下串流平台 Amazon Prime Video 最近悄悄上架了動畫《BANANA FISH》的英語配音版本，然而許多歐美觀眾實際觀看後，卻發現聽起來相當不對勁。經過網友查證，這個新的英語音軌並非由真人聲優錄製，而是完全採用 AI 技術生成的語音。因為呈現的品質太糟糕，迅速在歐美動漫社群中引起批評，指責平台方非常˙不尊重原作與配音員的專業。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
手不痛嗎？日VTuber「徒手抓電烙鐵頭」千萬觀看爆紅，想吐槽卻發現是超強宣傳策略
日本個人勢 VTuber 初凪なの 最近在個人社群 X（推特）上發了一篇尋找 VTuber 好朋友的自我介紹貼文，卻意外爆紅，光是觀看次數就突破 1,900 萬大關。原因在於她附上的個人角色圖中，角色竟然是用手直接緊握電烙鐵的加熱端，而非握把處。這違反常識的危險動作立刻引起大量網友吐槽，卻被猜測這其實都是她個人故意為之，並且用了很聰明的方式擴散增加人氣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 1
監獄變網咖？英國獄警窩牢房陪囚犯嗨玩《FIFA》，影片外流惹怒司法部
英國監獄最近爆發相當嚴重的違紀醜聞，短影片平台 TikTok 上瘋傳一部影片，一名身穿制服的獄警竟然窩在牢房內，和囚犯並肩遊玩足球遊戲《FIFA》。畫面中該名獄警全神貫注於遊戲螢幕，身後甚至還有另一名同事站著觀戰，狹小的牢房內更擠進了多達 3 名囚犯圍觀。而該影片明顯是囚犯用屬於違禁品的手機非法拍攝並上傳，還配上文字「他試圖逃跑」（He try run）當作標題，引起眾人批評監獄形同虛設。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 42 分鐘前 ・ 發起對話
hololive「holoX」四週年，公布首張專輯與團體演唱會「First MISSION」明年四月底展開
hololive「holoX」出道四周年，在上週的出道週之後於 1 日舉行團體紀念 LIVE，並在演出公布大量消息，其中最重要的就是首張團體專輯「Secret Order」以及團體現場演唱會「First MISSION」將在 4 月 29 日於橫濱 PIA ARENA MM 登場。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
《ARC Raiders》驚喜客串《南方四賤客》最新集數，開發商：播出前2天才收到通知
Embark Studios 開發的熱門撤離射擊遊戲《ARC Raiders》，最近達成了一項特別的文化里程碑，驚喜現身於美國長青知名動畫《南方四賤客》（South Park）的最新集數中。在第 28 季的「Turkey Trot」集數裡，角色 Tolkien Black 正全神貫注的玩，就 Eric Cartman（阿ㄆㄧㄚˇ）在旁邊和他說話，Tolkien 仍沉迷於遊戲中，只有簡單回答自己在玩《ARC Raiders》。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
色盲開發者獨立一人開發獲關注，《Necrowave》微波爐殭屍黑色幽默動作解謎
開發者或繪師是色盲、色弱會影響到製作多少常常是個討論話題，由色盲開發者 Arfhis The Wizard 獨立開發超過兩年的作品《Necrowave》在推特上的文章受到玩家關注，他也開發這款遊戲達兩年目前尚未正式上架。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 分鐘前 ・ 發起對話
永遠的意難平！《FF15》迎9週年官方社群卻熄燈，玩家仍忘不了當年神預告
由 Square Enix 開發的 RPG 大作《Final Fantasy 15》（FF15），從 2016 年 11 月以來到今年 11 月 29 日，正式迎來發售 9 週年紀念。然而，官方 X（推特）卻在 9 週年當日宣布，停止該帳號的更新和運作，未來所有關於《FF15》的相關資訊將統一由《Final Fantasy》系列官方 X 公開。而這則最後的公告，也再次勾起了無數玩家對於這款命運多舛作品的複雜回憶。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 9
《最後紀元》推付費職業DLC毀募資承諾，玩家Steam刷負評勸人玩《流亡暗道》
曾在玩家之間掀起風潮，甚至因為《流亡暗道2》剛推出時的更新問題，讓不少玩家都推薦獨立團隊開發的動作 RPG《Last Epoch》（最後紀元）。然而近日，開發商 Eleventh Hour Games 最近宣布，將在未來的免費大更新「Orobyss」中推出全新的「Paradox Classes」職業，其中這些新職業將以「付費 DLC」的方式販售。卻沒想到消息公開後，馬上在社群引起憤怒。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前 ・ 2
傳聞《GTA6》恐三度延期到2027年？內部知名人士出面闢謠
Rockstar Games《GTA6》（俠盜獵車手6，Grand Theft Auto 6）在經歷 2 次延期後，目前發售日期為 2026 年 11 月 19 日。但最近網路上卻又開傳出一些風聲，認為遊戲可能會有第三次延期，雖然時間不會太長，但也會到 2027 年初。傳聞的起因，部分是因為 Rockstar 最近因為 Discord 的 30 多評員工洩漏事件和工會方的爭議，導致前員工在辦公室外抗議。但對此，一名知情人士卻反駁了這些說法。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《刺客教條：暗影者》推出Switch 2版，導入多項專屬功能支援觸控螢幕操作
Ubisoft 今日宣布，《刺客教條：暗影者》即日起在 Nintendo Switch 2 平台推出，讓 Nintendo 玩家也能體驗奈緒江和彌助的封建日本時期史詩冒險。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
三星發表首款三摺疊螢幕手機 韓國定價7萬7000元
（中央社首爾2日綜合外電報導）韓國三星電子今天發表首款三摺疊螢幕手機Galaxy Z TriFold，期望在競爭日益激烈的智慧手機市場鞏固領導地位，這款新手機在韓國售價為359萬韓元，約合新台幣7萬7000元。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
Sony推出原神限量版DualSense無線控制器 以神奇冒險國度作為主視覺
Sony與HoYoverse為了慶祝「原神」月之三版本將登陸PlayStation 5，攜手打造原神限量版DualSense無線控制器，由原神的神奇冒險國度啟發，以白、金與綠配色搭Cool3c ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話
Instgram傳限制使用最多3個hashtag
社群內容的Hashtag主題標籤能夠幫助創作者與用戶依據興趣探索主題，然而也很容易造成垃圾內容大量添加熱門hashtag導致用戶被推播到與興趣無關的內容，根據外媒報導，已經有用戶在Cool3c ・ 44 分鐘前 ・ 發起對話
簡志誠：中華電信與台廠合組國家隊 擴大布局東南亞市場
中華電信2日舉行數位賦能年度記者會，董事長簡志誠表示，看好東南亞10億人口商機，中華電信除已在新加坡、泰國、越南成立子公司，馬來西亞子公司1日亦正式成立，明年也要進軍印尼市場，評估中還有菲律賓，並計畫與台廠合組國家隊，大力推展AI及IDC相關應用，尤其AIDC算力有機會與國外業者合作。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
Samsung 三摺疊 Galaxy Z TriFold 登場：12.9mm 厚 G 型結構有別華為、10 吋 120Hz、5,600mAh 電池
一個多月前在 APEC 短暫現身的 Samsung 三摺疊手機今日終於以 Galaxy Z TriFold 之名正式登場！Yahoo Tech ・ 2 小時前 ・ 發起對話
天才作家魚豊必看神作！《一百公尺》宣布12月31日獨家上架Netflix
由《地。－關於地球的運動》天才作家魚豊的出道作《一百公尺》改編，在今年 10 月 3 日於台灣上映獲得不少好評，Netflix 今（2）日宣布，將於 12 月 31 日獨家上架平台，粉絲可以複習到爽啦！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
中華電信前進馬來西亞 於吉隆坡舉行子公司揭牌 深化東協布局再添重鎮
中華電信擴大東協市場布局，今（1）日由旗下新加坡子公司在馬來西亞成立「中華電信馬來西亞公司（Chunghwa Telecom Malaysia Sdn. Bhd.）」，並於吉隆坡舉行揭牌儀式。新據點將強化對在地台商及企業客戶的資通訊服務能量，成為中華電信深耕東協的重要里程碑。太報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
兄弟爬山各自努力 傳三星半導體追求利潤最大化拒絕行動部門DRAM長期供應要求
雖然三星是一家橫跨半導體到消費品牌的大型企業，部門之間也有深度合作關係，但同時各部門之間仍需各自努力尋求獲利機會；在2025年下半年記憶體供不應求的情況下，傳出三星半導體部門為追求Cool3c ・ 47 分鐘前 ・ 發起對話
幫美國育才？經貿辦駁斥 總談判代表澄清不在條件中
台美談判可望進入最後關頭，外界傳言滿天飛，經濟部、經貿談判辦公室昨（1）日紛紛澄清。有外媒報導，台灣可能透過協助訓練美國...聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1