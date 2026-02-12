確定不選新北市長！劉和然：全力支持李四川
[NOWnews今日新聞] 國民黨今年九合一選舉至今仍未確定新北市長參選人，將派熱門人選台北市副市長李四川或新北市副市長劉和然出戰備受關注。對此，劉和然今（11）日在臉書宣布，不參選新北市長，「在侯友宜市長的協調下，我們一起做出最重要、也最關鍵的決定：由李四川副市長代表國民黨參選2026新北市長」。
台北市政府今（11）日與輝達就北士科T1718基地完成簽約，台北市副市長李四川隨後宣布，將在2月底請辭副市長一職，若獲國民黨提名參選新北市長，會和民眾黨找出合作方式。
劉和然晚間也在臉書以「團結，是為了讓新北贏下更好的未來」為題發文表示，「這段時間，很多朋友關心我的選擇，也一直替我加油、打氣。大家的每一聲叮嚀、每一份支持，我都放在心裡。真的很感謝，有你們陪我走這一段路。」
劉和然指出，他想起小學時，自己曾是田徑代表隊的一員，「教練當時跟我說過一句話，我一直記到現在：『穿上代表學校的制服比賽，不是為了破個人紀錄，而是要為團隊贏得榮譽。』」
劉和然續指，「今天，我的心情其實很單純。選舉從來不是為了個人，而是為了讓新北贏，讓404萬市民贏下更好的未來。在侯友宜市長的協調下，我們一起做出最重要、也最關鍵的決定：由李四川副市長代表國民黨參選2026新北市長。我願意、也會全力支持，與四川副市長並肩戰鬥。」
劉和然表示，「過去我曾說過，新北市長的人選，必須深度了解新北的脈絡、聽得進市民最細微的聲音，更重要的，是要有面對問題、解決問題的勇氣與魄力。我認為，四川副市長就是具備這份『硬頸責任感』的人。」
劉和然說，『我們兩個人，都是事務官出身，從最基層的公務體系做起，習慣把事情做到精準、把責任扛在肩上。這次他的出線，代表的不只是個人，而是社會大眾對於『做實事的人』最深刻的肯定。」
劉和然強調，新北需要的是能守住財政、穩定建設的即戰力，「這段過程中，我與四川副市長始終維持君子之爭。我們彼此尊重，為的是同一個目標：『延續市政建設、守護新北繼續進步，讓國民黨贏下新北。』」
劉和然最後表示，「謝謝所有一路支持我的朋友，你們的信任與期待，我會銘刻在心。未來，我會繼續用行動，回報這片培育我的土地。團結勝選。讓我們全力支持四川副市長，一起繼續為新北拚下去！」
劉和然宣布不參選！李四川回應了
劉和然發佈文章後，李四川在下方留言回應道，「謝謝和然副市長，接下來還需要你幫我加油」，劉和然也回道，「全力以赴，一起為新北打拚」。
