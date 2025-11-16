確定了！下周會面鄭麗文 黃國昌強調：全程公開

國民黨主席鄭麗文昨（15）日說，很快就會和民眾黨見面，民眾黨主席黃國昌今（16）日也表示，從鄭麗文當選以後，就和國民黨中央很多好朋友有很多聯繫，和鄭麗文的會面下禮拜就會正式舉行，昨天雙方黨務主管已經會面，基本上方式會全程公開，讓大家知道未來民眾黨跟國民黨未來在整個聯合治理以及兩個黨針對讓台灣更好的合作上面彼此的想法，以及未來前進的一些方向。



黃國昌也說，兩個政黨彼此間的合作，初衷都一樣，就是讓台灣變的更好，讓台灣人過更好的生活，因此一開始比較重要的是雙方在的方治理上共同的願景、想法、政策，當然在選舉合作上，民眾黨一直保持最大的誠意和善意，兩黨各自有提名徵召作業，彼此之間若要進一步談，需要有相當的耐心、誠意、善意，若雙方都保持相同態度，整個時程上都希望能夠順利推進。



黃國昌表示，展望2026年，相信在基隆市的地方治理，國民黨跟民眾黨的合作已經有相當好的基礎和經驗，未來在這個基礎上繼續推進，絕對是可以期待的，但現在都還沒必要進入細節，若有心要讓台灣更好，民眾黨都保持非常開放的態度，本於最大的誠意和善意，市民最關心的還是政策牛肉。









