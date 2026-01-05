確定了！來台象徵「兩岸互不隸屬」 日本參議員石平明日抵台

日本維新會新科參議院議員石平。 圖：翻攝矢板明夫臉書

[Newtalk新聞] 遭中共制裁、禁止入境中國的日本維新會參議院議員石平日前宣布將訪問台灣，強調若被中國禁止入境的他能踏上台灣土地，正足以證明台灣與中國互不隸屬。相關言論在國際間引發熱議。

印太戰略智庫今（5）日發布採訪通知指出，石平將於6日上午11時35分，搭乘日本航空JL0097班機抵達台北松山機場，並在踏上台灣國門後發表簡短訪台感言。通知強調，石平此行本身即象徵台灣與中國互不隸屬。

中國外交部元旦面對提問時更一度情緒失控、強硬回嗆記者。印太戰略智庫執行長矢板明夫則透露，石平此次訪台正是由智庫方面邀請，直言中共的制裁手段「只是石頭砸了自己的腳」。

採訪通知也指出，台灣基進黨、台聯黨、台灣國等政黨與相關團體人士，將前往松山機場迎接石平參議員來台。

石平日前於12月31日宣布訪台行程後即引發關注。他直言，自己因遭中國制裁而被禁止入境中國，若仍能自由訪問台灣，正好說明台灣並非中國的一部分。相關發言引起國際輿論討論，中國外交部於元旦例行記者會上被問及此事時，不僅一度語塞，隨後更強硬回嗆提問媒體，引發外界議論。

