確定了？傳劉世芳今電話告知蔣萬安 北市警局長是林炎田

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市警察局長人事正式拍板。隨著現任局長李西河即將屆齡退休，內政部已完成接任布局，內政部長劉世芳今（15）日下午親自致電台北市長蔣萬安，確認新任警察局長人選，預計於本月20日正式走馬上任，台北市警政接棒人選塵埃落定。

據了解，接任李西河的新任台北市警察局長，為現任高雄市警察局長林炎田。（圖／高雄市警局提供）

台北市警察局長李西河將於明（16）日退休，今為其最後一個上班日。蔣萬安稍早於下午受訪時，仍表示尚未接獲新任局長人事消息。不過據聯合新聞報導，劉世芳隨後今日14點已主動聯繫蔣萬安，並「電話告知」新任警察局長人選，預估將於1月20日正式上任，完成相關溝通程序。

據了解，接任李西河的新任台北市警察局長，為現任高雄市警察局長林炎田。林炎田為中央警察大學51期畢業，並取得國立台北大學犯罪學研究所碩士學位，歷任多項重要警政職務，具備完整的行政管理與刑事警政歷練。

蔣萬安今下午出席金龍獎頒獎典禮時，被媒體問及警察局長人事案進展，他重申，市府已事先要求警察局同仁在交接期間必須「堅守崗位、全力以赴」，確保警政體系正常運作，「不會讓台北市治安有空窗期」，並已就治安、交通與各項警政業務，要求全面到位、全力以赴。

