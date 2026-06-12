確定了！全台最大間好市多新高雄店7/3登場 3大亮點一次看

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全台最大間好市多新高雄店7/3登場。該圖僅為示意圖。（本刊資料照）

確定了！好市多今（12）日說，「陪伴高雄會員20多年的好市多創始店高雄店，即將搬進新家了」，其新址、亮點曝光，好市多也強調，新高雄店新址將會於7月3日登場。

「陪伴高雄會員20多年的好市多創始店高雄店，即將搬進新家啦」，好市多說，高雄店從熟悉的中華五路，正式搬遷至前鎮區智科路，迎接嶄新篇章。

好市多也提到，新高雄店有3大亮點，包含全台灣最大的好市多賣場、海景第一排、設有全台最多的汽機車停車位，「更寬敞的購物空間，更舒適的動線規劃，還有更多驚喜等著您親自來發掘」。

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好市多說明，新高雄店新址高雄市前鎮區智科路35號，將於2026年7月3日登場，而原來的高雄店營業至2026年7月2日18時。而網友也提出疑問，「全台最大好市多，沒加油站」「可以多公佈些交通動線資訊嗎？」

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