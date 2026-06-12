確定了！全台最大間好市多新高雄店7/3開幕

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好市多新高雄店確定於7月3日開幕。(記者葛祐豪攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕陪伴民眾20多年的好市多創始店高雄店，即將搬進新家了!好市多今(12)日宣布，這間全台最大的好市多新高雄店，確定將於7月3日開幕。

好市多新高雄店位處亞洲新灣區核心地段，土地所有權人為東南水泥，總樓地板面積達1.4萬坪，並規劃1010席汽車位、400席機車位，也成為全台汽、機車停車位數量最多的據點，提升整體購物便利性。

好市多臉書粉專今天宣布，陪伴高雄會員20多年的高雄店，將於7月2日下午6點結束營業，7月3日正式搬遷至前鎮區智科路，並強調新高雄店有三大亮點，包括是全台灣最大的好市多賣場、海景第一排、設有全台最多的汽機車停車位。

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但由於智科路是新闢道路，有網友發現Google Maps查不到路名，笑稱「導航找不到怎麼去？」

好市多新高雄店當初曾規畫設立加油站，引起隔壁的高雄軟體園區廠商抗議，擔憂恐成「交通大災難」，後來雖然取消，但預期開幕後仍將吸引大量車流，經由高軟的復興四路進到好市多，加上成功、復興路口就有輕軌經過，下班時間的車流交織恐會打結。

高雄市交通局表示，好市多需依承諾的交通影響評估事項辦理，包含由基地內新增出入口(復興四路南側)、智科路分流引導，以減少復興四路車流負擔，並搭配現場義交指揮，以落實分流措施。此外，好市多也規劃在最近的捷運站，增設開往新店的接駁車，提供民眾另一選擇。

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