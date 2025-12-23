確定了！北市觀傳局取消王Aden跨年演出 將調整節目內容

台北市觀傳局今(23)正式回應，說明這次台北跨年晚會表演將取消王Aden的演出安排；後續會再調整節目內容。(記者胡舜翔攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕歌手王Aden近期在校園演出，在表演中途因受學生打斷蹲下臭臉惹議，後續澄清影片也被民眾認為在公審未成年粉絲引來抵制風波。台北市觀傳局今(23)正式回應，說明這次台北跨年晚會表演將取消王Aden的演出安排；後續會再調整節目內容。

民眾於社群平台Threads發文表示，希望北市跨年可以取消王Aden演出。觀傳局以文字回覆：「觀傳局收到了，正在處理中，會再向大家報告。我們很重視台北跨年晚會藝人的形象，謝謝大家。」後續也確定不會有王Aden表演。

