確定了！北市警局長由「他」接任 劉世芳致電蔣萬安「1／20上任」

高雄市警察局長林炎田，將接任台北市警察局長。讀者提供



北市警察局長李西河即將明天（1／16）屆齡退休，今天（1／15）是李西河最後一天上班，不過今天上午仍親自主持張文捷運隨機殺人案調查記者會。本來今天中午前還未確定接任李西河之名單，最新消息是，內政部長劉世芳稍早親自致電蔣萬安，也告知警察局長人選就是高雄市警局長林炎田，預計1月20日正式上任。

台北市長蔣萬安今天下午出席金龍獎頒獎典禮，被問及新警察局長人事時提到，坦言，「目前還沒收到（警政署）新任警察局長相關訊息」。蔣萬安強調，台北市整體治安、交通及各項警政業務推動，他都已經要求警察局同仁，務必堅守崗位、全力以赴，不會讓台北市治安有空窗期。

廣告 廣告

據了解，接任李西河的新任警察局長，是現任高雄市警察局長林炎田，林炎田為中央警察大學51期畢業，並取得國立台北大學犯罪學研究所碩士學位，行政與刑事警政歷練豐富。但隨著台北、高雄兩大警局都換局長，外界認為可能也會牽動全台警界高層大洗牌。

根據「警政一條鞭」的原則，各縣市警察局長人選確實由中央指派，但依慣例通常也會尊重地方首長，透過先行溝通或提供複數人選給地方首長參考，不過前年就是因為李西河的人事案，劉世芳當時和蔣萬安有過緊張關係，這一回林炎田人事案也是最後一刻才電話告知，再度引發外界不少聯想。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂