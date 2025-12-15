確定了！卓榮泰宣布：不副署財劃法

行政院長卓榮泰召開記者會宣布不副署財劃法。楊亞璇攝



立法院11月14日三讀通過藍白版本《財劃法》修正案，最晚今（12/15）應公告，行政院長卓榮泰今下午召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，宣布不副署《財劃法》，創下憲政首例。

政院今舉行「捍衛憲政秩序」記者會，卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、發言人李慧芝、財政部長莊翠雲出席。

卓榮泰表示，依照憲法53條，行政院是國家最高的行政機關，他身為院長必須依照憲法規定，他要忠誠履行行政院為國家最高行政機關行政首長職務與責任，全國國人同胞，今天在這裡嚴肅而正式召開記者會，要向國人同胞報告行政院重要決定，針對立法院今年11月14日三讀通過的財劃法修法案，「本人身為行政院院長，將依照中華民國憲法37條，決定不予副署本次修法 」。

廣告

卓榮泰指出，立法院這次再修正的《財劃法》有其明顯違憲之處。首先，違反了憲法權力分立的原則，實質侵害行政權。第二，修法的過程違反公開、透明與實質討論的原則，破壞民主程序。第三，若一旦施行將對國家發展造成無可回復的重大危害。

卓榮泰說，行政院為憲政機關，有義務履行對《中華民國憲法》忠誠。依照憲政體制，行政、立法兩院憲政爭議，理應由憲法法庭來做最終判決。但是因為立法院修訂了《憲法訴訟法》，不合理的拉高憲法法庭議決的門檻，更多次杯葛總統所提出的大法官人選，導致憲法法庭無法運作，失去了弭平憲政爭議的能力。

他說，今天是總統依法公布《財劃法》修正案的最後期限，身為行政院院長，必須以不副署的方式來捍衛民主憲政以及國家發展。

