確定了「國共兩黨智庫論壇」2/3北京舉行 蕭旭岑率40名專家學者參加

【本報大陸新聞中心 報導】大陸國台辦在今早舉行例行記者會中，由發言人張晗宣布，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦，論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」。在台北，國民黨副主席蕭旭岑今早也召開記者會宣布，受黨主席鄭麗文指示與委託，將於2月2日至4日率同40名專家學者前往中國北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。

張晗表示，此次論壇由大陸國台辦海研中心與國民黨國政研究基金會共同主辦，經國共兩黨有關方面協商，「國共兩黨智庫論壇」訂於2月3日在北京舉辦。

▲國民黨副主席蕭旭岑召開記者會宣布，2月2日將率同40名專家學者前往北京出。

本屆論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」，國共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者將出席論壇，圍繞兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討，共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸同胞利益福祉。

國民黨副主席蕭旭岑表示，鄭麗文主席特別重視此次論壇，希望能討論兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流的前瞻性議題，包括氣候變遷、防災、能源問題、AI未來發展，以及台灣產業急需出路分展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。

在新聞發佈會上，有媒體詢問日前國民黨主席鄭麗文表示，台灣主流民意高度期待兩岸交流，她也感受到來自大陸方面的善意和誠意。張晗回應，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣主流民意。中國大陸願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的臺灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。即將舉辦的「國共兩黨智庫論壇」，正是兩黨為台海謀和平、為民眾謀福祉、為民族謀復興的具體體現，符合兩岸民眾期待。

據瞭解，國民黨在27日表示，針對媒體報導指稱國民黨阻擋國防特別條例，藉以換取北京安排論壇，國民黨嚴正駁斥，相關報導完全悖離事實，為惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息，前後論述南轅北轍、自相矛盾，未經事實查證便企圖將軍購議題與兩岸交流強行掛鉤，進行政治抹黑，國民黨已決定提起法律行動，捍衛清白，以正視聽。（中央社資料照）