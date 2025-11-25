確定了！ 大谷翔平宣布參加WBC 3月6日對戰中華隊

美國MLB道奇隊球星「大谷翔平」，確認會參加明年的世界棒球經典賽，他透過個人Instagram宣布這項消息，也表示對能代表日本出賽感到興奮。不過大谷能否以二刀流身分參賽，暫時還不清楚。

MLB道奇隊球星大谷翔平資料畫面。（圖／達志影像美聯社）

美國MLB道奇隊球星大谷翔平近日宣布將參加2026年世界棒球經典賽，透過個人Instagram發文表達對重返日本國家隊的興奮之情。這位剛剛奪得世界大賽冠軍的明星選手，首次參加WBC是在2023年，當時他以壓倒性的投打表現帶領日本隊奪冠。雖然確定參賽，但大谷能否以二刀流身分出賽仍未明朗，道奇隊可能會考量降低傷病風險，對他的投手使用量和賽程安排設下限制。

大谷翔平於11月25日在個人Instagram上發表感言，先以英文感謝球迷帶來精彩的一年，接著用日文表示很高興能再次以日本代表身分參賽，並附上2026年WBC的宣傳圖片。這則貼文發出不到一小時，就吸引了大量粉絲留言回應。許多粉絲期待能重溫感動，也有人提醒大谷要注意健康，更有粉絲感謝他願意透過WBC將棒球的美好傳達給全世界。

大谷翔平曾在11月3日表示：「我已經準備好明年再奪下一枚冠軍戒指了，加油。」這位球星首次參加WBC是在2023年，當時他展現了壓倒性的投打實力，帶領日本隊奪得冠軍。球迷最關心的問題是大谷能否以「二刀流」身分參賽。事實上，大谷與道奇簽下10年7億美元合約時，就有一項條款允許他參加世界棒球經典賽，但道奇隊必定會希望降低他的傷病風險，包含投手使用量和賽程安全方面可能會有所限制，以確保他在未來的合約期間保持健康。

在即將到來的經典賽中，日本隊與台灣、澳洲、韓國、捷克被分在C組。首場台日大戰將於3月6日晚間在東京巨蛋舉行。球迷們已迫不及待想看到台灣好手與大谷的精采對決，而中華隊將如何調整戰術應對，也成為球迷關注的焦點。

