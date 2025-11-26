確定了！巴西前總統波索納洛開始服刑 出獄恐已97歲

巴西前總統波索納洛開始服刑。（翻攝X@Jair Bolsonaro）

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）2022年競選失利後策畫政變，今（26日）巴西最高法院下令他開始服27年3月的刑期，由於他已高齡70歲，若未獲假釋他出獄時恐已97歲。

根據BBC報導，波索納洛被指控在202年大選敗給左翼派的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）後策畫政變，藉此繼續掌權，本週二最高法院法官下令，他須開始服27年3月徒刑，全案不可上訴。

破壞腳鐐 波索納洛遭拘留！將續待獄中27年

報導指出，波索納洛將首都巴西利亞聯邦警察總部監獄中服刑，而原本遭居家軟禁的他，上週因嘗試用烙鐵破壞腳鐐，已提早被拘留於此。

他聲稱，自己沒有逃跑意圖，還說自己破壞腳鐐行徑為藥物所引發的妄想；法官則下令提供給這位前總統全天的醫療護理。

波索納洛開始服刑 出獄恐已97歲

波索納洛現年70歲，如今他將繼續關押於牢中長達27年，若沒有假釋，他出獄時將已是97歲高齡。

